Atlético quiere cambiar la racha ante Defensores de Belgrano Deportes 03 de abril de 2021 Redacción Por La Crema recibe al Dragón, a las 16.00, con la idea de acabar con la sequía de victorias tras ocho partidos sin poder ganar. Reaparece Piñero entre los convocados y el regreso de Walter Otta al banco para dirigir al equipo.

FOTO ARCHIVO VUELVE OTTA. / En la tarde de hoy el DT reaparecerá en el banco tras recuperarse de su problema de salud.

Los hinchas de Atlético de Rafaela ruegan que en el Monumental el final de la sequía quede en el camino. Que los ocho partidos que arrastra desde su última victoria se terminen y así poder volver a sonreír al precio que sea.

La cita es este sábado a las 16hs en Alberdi, donde se cruzará con Defensores de Belgrano en uno de los encuentros correspondientes a la fecha 4 de la zona B de la Primera Nacional.

Desde aquel triunfo, ante Gimnasia de Mendoza (2-1) por la quinta fecha de la pasada temporada han pasado: cuatro encuentros de dicho petit torneo, la Copa Argentina vs Talleres y los tres que lleva jugados en esta temporada 2021.

La ‘Crema’ viene de igualar en sus últimas dos presentaciones sin goles. Lo preocupante fue su rendimiento futbolístico. Lo bueno que podo mostrar, tanto con Dálmine como ante San Telmo (en el complemento), deberá sostenerlo y prolongarlo a lo largo de los 90 minutos, con 10 o 15 minutos, está demostrado, que no le alcanzará.

Para ello, y con el retorno del entrenador Walter Otta al banco de relevos, ya mejor de su problema cardíaco que lo tuvo ‘alejado’ desde el inicio del certamen, el equipo tendrá al menos un cambio en relación a la formación inicial que viene de jugar en la Isla Maciel. El DT sólo confirmó los citados pero con el regreso de Fernando Piñero, se entiende, ya recuperado del desgarro sufrido en el juego por Copa Argentina ante Talleres, volverá a la zaga para reemplazar al expulsado Cristian González.

La duda se podría centrar en el medio campo. Si se mantiene Guille Funes por la izquierda o si ingresa Federico Recalde para conformar el doble cinco con el “Colo” Soloa y el “Mago” Molina se tira a la banda.

Un probable sería con: Sara; Chimino, Tellechea, Piñero y Calderara; Portillo, Soloa, Molina y Funes; Esquivel y Bieler.



El rival. En lo que van del torneo Defensores tampoco pudo ganar. Suma, al igual que Atlético, dos empates y una derrota. En su debut igualó 0 a 0 con Instituto y luego 1-1 vs Barracas Central. La fecha pasada cayó 2-1 con Independiente Rivadavia, como local.

En la semana se confirmaron casos positivos de covid y el equipo llegará a Rafaela con bajas. Juan Olivares, titular en el último encuentro, más Iván Nadal, que había jugado los dos primeros, serán bajas para este compromiso.



El historial. Atlético y Defensores de Belgrano se enfrentaron en 11 oportunidades. La Crema ganó 6, empataron 1 y en las otras 4 se impuso el ‘Dragón’. En el Monumental de Alberdi se vieron las caras en tres ocasiones. ¿Lo curioso? Siempre fue 3-1, con dos victorias para el local y una, la última vez (en la temporada 2019/2020) con triunfo para los del Bajo Núñez.

Entre los cruces, uno por Copa Argentina 2017/2018 con goleada 4-1 para los albicelestes.



Las posibles formaciones y datos del partido:



ATLÉTICO DE RAFAELA: Guillermo Sara; Cristian Chimino, Gastón Tellechea, Fernando Piñero y Brian Calderara; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Jorge Molina y Guillermo Funes o Federico Recalde; Juan Cruz Esquivel y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Tomás Baroni, Roque Ramírez, Enzo Avaro, Recalde o Funes, Diego Meza, Alex Luna, Germán Lesman y Darío Rostagno. DT: Walter Otta.



DEFENSORES DE BELGRANO: Ignacio Pietrobono; Nicolás Álvarez, Luciano Goux, Emimiliano Mayola y Mauricio Campolongo; Matías García, Juan Sosa, Marcos Rivadero y Alejandro Martínez; Iván Sandoval y Luis López. Suplentes: Guido Ferrara, Máximo Levi, Alejandro Vallejos, Gonzalo Aquilino, Ramiro Rumbolo, Elías Borrego, Alejandro Lugones, Gonzalo Torres, Nahuel Piethe. DT: Gastón Esmerado.



Estadio: Monumental barrio Alberdi.

Árbitro: Mario Ejarque.

Asistentes: Mariano Rossetti y Nelson Leiva.

Cuarto árbitro: Juan Robledo.

Hora: 16.00 (TyC Sports Play)