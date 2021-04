Ganó el "Cuervo" Deportes 03 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

San Lorenzo parece encontrar el rumbo. El equipo de Diego Dabove se impuso por 2-0 a Rosario Central como local, con goles de Franco Di Santo y Ángel Romero, por la octava fecha de la Zona 1 de la Copa Liga Profesional. Ahora, están séptimos, con 11 puntos, a uno de Racing, que es el cuarto y sería el último en entrar a la próxima instancia. El duelo terminó con pelea entre los jugadores: el árbitro Lucas Comesaña echó a Emiliano Vecchio y amonestó a Luciano Ferreyra y Alexis Sabella.

En otro de los encuentros del viernes, Patronato superó 2-0 a Aldosivi.



JUEGAN HOY

14 hs Talleres vs Independiente, 16.15 hs Gimnasia vs Lanús, 16.15 hs Sarmiento vs Atlético Tucumán.