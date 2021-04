Goleada para la historia Deportes 03 de abril de 2021 Redacción Por 9 de Julio pasó por arriba al Deportivo Tacural y lo goleó 9 a 0 en el adelanto que abrió la tercera fecha del Apertura de Primera A. En el otro juego, ambos disputados en la noche del jueves, Atlético venció a Peñarol.

FOTO PRENSA 9 DE JULIO UNA TOPADORA. / El León goleó a Tacural en una noche que tuvo una gran eficacia. Histórico 9 a 0 para el Juliense.

La tercera fecha del Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol se puso en marcha en la noche del jueves con la disputa de los dos adelantos programados. En uno de ellos, 9 de Julio le propició una goleada humillante al Deportivo Tacural. El “León” se impuso 9 a 0 en un resultado que quedará en los registros de las mayores goleadas liguistas de todos los tiempos. ¿Los goles? Para todos los gustos, fueron anotados por: Wilson Ruíz Díaz (6m PT y 11m ST), Nahuel Vera (23m PT y 6m ST), Agustín Burdesse (30m PT), Agustín Tosetto (16m ST), Gonzalo Gorosito (23m ST y 26m ST) y Augusto Baldesarre (39m ST).

Los dirigidos por Pablo Bonaveri tienen puntaje ideal y siguen en la cima de las posiciones.

En Reserva, 9 de Julio se impuso por 3 a 2.

En el otro juego, Atlético de Rafaela superó a Peñarol 3 a 1 con goles de Darío Rostagno (8m PT y 28m PT) y Gino Albertengo (4m ST). Para la visita, Nicolás Peralta (15m PT) había puesto el empate transitorio. La ‘Crema’ terminó con diez por la expulsión de Marcos Eñiguez (14m ST). En Reserva fue empate 1 a 1.



La fecha sigue mañana, 16hs Primera (14.30hs Reservas) con: Florida vs Unión (Claudio González), Brown vs Sportivo Norte (Guillermo Vacarone); Ferro vs Aldao (Angelo Trucco); Talleres vs Ben Hur (Gonzalo Hidalgo); Quilmes vs Ramona (Darío Suárez); Libertad vs Bochazo (Sergio Romero).



Las Posiciones: 9 de Julio 9, puntos; Atlético 7; Quilmes 6; Florida 4; Ramona 4; Aldao 3; Libertad 3; Peñarol 3; Talleres 3; Tacural 3; Brown 2; Bochazo 1; Unión 1; Sportivo 1; Ferro 0; Ben Hur 0.



Goleadas. La paliza que 9 de Julio le propició a Deportivo Tacural en la noche del jueves, ganándole 9 a 0, quedará entre los resultados más abultados del fútbol doméstico, y en su principal grupo. En el recuerdo, de los últimos tiempos, llegan las goleadas propiciadas por Atlético de Rafaela a Juventud Unida de Villa San José, por 20 a 0, en marzo del 2016, siendo esta la máxima goleada de la historia de la Liga, encuentro en el cual Emanuel Farías había marcado 7 goles y alcanzado el record que tenían Oreste Botto de Libertad (en 1948), Bruno Tedeschi de Arg. Humberto (en 1960) y Rafael Ramírez de Arg. Humberto (en 1963), como jugadores con mayor cantidad de goles en un partido.

Un año antes, en 2015, y en la B, el Deportivo Tacural le había ganado 9-0 al Deportivo Aldao, en la zona Norte.