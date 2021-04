Prisión preventiva a un Peiti y un Perona Policiales 03 de abril de 2021 Redacción Por JUEGO CLANDESTINO

FOTO ARCHIVO EL DIA DE LOS ARRESTOS. 24 Allanamientos y 5 detenidos por juego ilegal en la región.

El jueves último, finalizó la segunda audiencia de medidas cautelares que había sido programada para ese mismo día en el marco de la investigación por juego clandestino que encabezan los fiscales Guillermo Loyola y Gabriela Lema de la Unidad Fiscal Rafaela.

En esa instancia procesal se debatió acerca de la situación de tres hombres (cuyas iniciales son LAP; JCDiP y FP) a raíz de su vinculación con una de las dos asociaciones ilícitas investigadas.

Los fiscales Loyola y Lema solicitaron la prisión preventiva de los tres imputados, no obstante el juez Javier Bottero ordenó prisión preventiva domiciliaria para JCdIP y medidas alternativas a la prisión preventiva para los imputados de iniciales LAP y FP.

En relación al imputado de iniciales LAP, si bien se le impusieron medidas alternativas, esta decisión no modifica la prisión preventiva ordenada a raíz de su rol en la otra asociación ilícita investigada.

El juez actuante no dio los fundamentos de su decisión e indicó que los dará en el plazo de ley.



DETALLE

En síntesis, en función de las audiencias de medidas cautelares realizadas durante dos jornadas, la situación procesal de los imputados es la siguiente:

* Leonardo Peiti (de 47 años, con domicilio en la ciudad de Rosario): prisión preventiva sin plazos.

* EASS (de 50 años, con domicilio en la ciudad de Rafaela): prisión preventiva sin plazos.

* AJMS (de 59 años, con domicilio en la ciudad de Rafaela): prisión preventiva sin plazos.

* JCdIP –hermano de David Perona- (de 47 años, con domicilio en la ciudad de Rafaela): prisión preventiva domiciliaria.

* MBS (mujer, de 46 años, con domicilio en la localidad de Eusebia): prisión preventiva domiciliaria.

* FP –hermano de David Perona- (de 28 años, con domicilio en la ciudad de Rafaela): medidas alternativas a la prisión preventiva.

* Esteban Peiti (de 43 años, con domicilio en la ciudad de Funes): medidas alternativas a la prisión preventiva tras pago de fianza por $ 1.000.000).

Por su parte, hay otro hombre al que se investiga y continúa prófugo. En tanto, los fiscales Loyola y Lema continúan con la investigación.