A mano armada se alzaron con $ 60 mil Policiales 03 de abril de 2021 Redacción Por EN UN COMERCIO DE BARRIO ITALIA

El jueves último a las 20:15, personal policial de la Comisaría 13ª fue alertado por el servicio de emergencias 911, sobre que un ilícito estaba en desarrollo en un local de venta mayorista de mercaderías ubicado en calle Carlos Gardel al 900 –barrio Italia-, siendo más precisamente un robo calificado.

Una vez en el lugar, el propietario, informó a los actuantes que siendo las 19:20 aproximadamente, se encontraba en el local junto a una empleada, y en un momento ingresaron dos varones con casco colocado y con sus rostros cubiertos.

En esos momentos, uno de los intrusos le exhibió un arma de fuego calibre 22 largo, y tirándolo al comerciante al suelo por la fuerza, el que sostenía el arma le apuntaba mientras que el otro se acercó hasta un mostrador con cajones y la empleada por miedo a que los lesione le entregó una bolsa de nylon conteniendo la suma de $ 60.000 aproximadamente.

Acto seguido los delincuentes se retiraron del lugar en una motocicleta tipo CG 125 c.c. de color negro, dirigiéndose por calle Carlos Gardel hacia el Oeste, perdiéndose de vista.

Los uniformados le preguntaron a las víctimas si los reconocerían al verlos, respondiendo estos que no. Asimismo, a pesar de haber sido golpeado el comerciante no deseó ser asistido por el médico, negándose también a que se comisione personal de Policía Científica al lugar.

Se dio conocimiento a la fiscal en turno Dra. Lorena Korakis, quien ordenó diligencias a seguir y que luego se eleven dichas actuaciones a la Agencia de Investigación Criminal (AIC).



CON UN FLETE ROBO

11 CHAPAS DE ZINC

La Policía identificó a un sujeto que sustrajo 11 chapas de zinc, desde una obra en construcción en la población de Bella Italia. El damnificado resultó ser un vecino de la misma localidad en tanto que el hecho contra la propiedad ocurrió en una obra en construcción. Lo robado consistió en 11 chapas de zinc de 3,50 por 1,10 metros.

Por ello se realizó un procedimiento policial en una vivienda sita en la calle Rincón al 1100 de nuestra ciudad, y el mismo dio resultado negativo. No obstante, el hombre que allí vive comentó que YDC, de 32 años y residencia en otro inmueble, había contratado un flete de su propiedad para ir a Bella Italia a buscar unas chapas, y las llevó hasta el domicilio en el que vive.

Por lo dicho, los uniformados se hicieron presente en el sitio indicado, y procedieron al secuestro de las chapas de mención y de un automóvil Ford Fiesta, además de darse inicio a las actuaciones correspondientes.