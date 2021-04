Se negaron a retención de su moto: hubo agresiones Policiales 03 de abril de 2021 Redacción Por FUERON TRASLADADOS A LA COMISARIA 2ª

FOTO ARCHIVO GUARDIA URBANA. Algunos de sus agentes fueron agredidos por un hombre en estado de ebriedad.

Un joven de 18 años fue aprehendido y otro de 16, detenido, luego de resistirse agresivamente a la autoridad municipal de Protección Vial y Comunitaria, que pretendía retenerles la moto sin dominio en la que se trasladaban.

Alrededor de las 20.00 del jueves, personal de la Municipalidad de Rafaela se encontraba realizando un control vehicular de rutina en Candioti y Av. Estanislao del Campo, cuando detuvieron el andar de una moto Brava 125 c.c. que circulaba sin dominio.

Inmediatamente hicieron descender del vehículo a sus dos ocupantes de 18 y 16 años, informándoles que sería retenido por la infracción mencionada. Ante esta decisión, los jóvenes se mostraron reacios a hacer entrega del vehículo, por lo que tuvo que intervenir personal de la Policía Comunitaria.

La situación escaló cuando los infractores comenzaron a agredir al personal actuante por lo que, luego de reducirlos, los trasladaron a la Comisaría 2ª, junto a la motocicleta en infracción.

El mayor fue aprehendido, mientras que el menor fue detenido y luego entregado a sus progenitores por disposición del organismo competente.



EBRIO AGREDIÓ A

LA POLICÍA Y LA GUR

Personal de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional V de Policía, acudió a la esquina de las calles Joaquín V. González y Congreso porque un sujeto en estado de ebriedad, se hallaba bajo un árbol al costado de las vías férreas, y cuando agentes de la Guardia Urbana Rafaelina trataron de identificarlo, intentó agredirlos.

En dicho escenario, los policías lo invitaron a retirarse y dirigirse a su domicilio, y lejos de acatar el pedido gritó "ustedes no me jodan, no son nadie para sacarme", a la vez que aplicó un golpe de puño en el rostro a uno de los uniformados, publicó LA OPINION edición digital.

Así las cosas, se generó un forcejeo y finalmente le fueron colocadas esposas a quien resultó ser JG, de 46 años de edad.

El fiscal de turno determinó que al detenido se le inicie a una causa por “resistencia a la autoridad”.