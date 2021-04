“Tiene el agrado de invitar a Ud…” Información General 03 de abril de 2021 Redacción Por Hace setenta años el Círculo de la Prensa organizaba una velada artística de alto nivel con protagonistas locales y una amplia propuesta que tendría como escenario la sala de la Sociedad Italiana. Falta la fecha precisa, pero contamos (creemos) con el año, que no es poco.

Por Edgardo Peretti

Nota I







El siempre redituable viaje al pasado de los archivos nos lleva hoy a una fiesta o velada (de alguna manera hay que llamarla) organizada por el Círculo de la Prensa de Rafaela.

La misma se llevó a cabo en algún día del año (quizás) 1941 y tuvo como escenario la vieja sala de la Sociedad Italiana, en calle Pueyrredón y los datos llegan a nuestro poder merced a la gentileza que tuvo hace mucho tiempo el periodista Renaldo Actis, también alguna vez titular de la entidad que por entonces agrupaba a escribas locales, corresponsales y agregados varios.

Cuando quien esto escribe asumió como Prosecretario del CPR (hace lejos y mucho tiempo) don Renaldo me regaló un recorte que se transcribe en este espacio. En ese momento no le presté mucha atención (pagaba el derecho de admisión con el trabajo que nadie quería, los libros de actas, y que el Secretario, con elegancia derivaba al nuevo), pero cuando llegué, yo también, a ser presidente, quise escribir algo, pero el material tiene muchos datos y una riqueza notable, salvo en un detalle: no tiene fechas referenciales.

Sin embargo, los recortes siempre “hablan”, y este no fue la excepción –como veremos más adelante- aunque, a la luz de los hechos no deja de asombrar al investigador un detalle que, quizás sea más futbolero que producto de algún razonamiento: se menciona a la sala de la Sociedad Italiana como “bombonera”, en alusión a la cancha de Boca Juniors. El punto es que este hoy legendario estadio apenas había sido inaugurado un año antes, el 25 de mayo de 1940. Y ya era famoso.

Veamos la transcripción.



“Un acontecimiento social de extraordinarias proporciones”

“Mañana en la elegante sala de la Sociedad Italiana el Círculo de la Prensa de nuestra ciudad ha de realizar su primer gran festival artístico-danzante que ha de constituir todo un acontecimiento social de vastas proporciones.

“Los preparativos realizados, la organización que la Comisión del Círculo ha creado para este festival, la preocupación de sus dirigentes de brindar un espectáculo que sea todo un orgullo para la ciudad, las calificadas orquestas, las prestigiosas colaboradoras, el escenario giratorio, la escenografía y otros detalles brindarán brillo inusitado a la fiesta que contará con la adhesión de las mejores familias de nuestros círculos sociales. (El resaltado es nuestro).

“La parte musical interpretada por Cetta-Pignone (SIC) y su vocalista Evelio Martínez, Narciso Paludi y su típica, Bimbo con su cantor René Barbier, Domenella y su vocalista L. Suárez Castellanos y sus muchachos han de interpretar para la numerosa concurrencia amante de la danza las más modernas piezas bailable en boga. La delicada expresión de Luz Argentina Rioja pondrá nota artística con una joya literaria; la voz de Gladys Venanzi nos obsequiará con una melodiosa canción; Ofelia Mombelli Montiel traerá al ambiente grato del salón una magnífica muestra de danza clásica; Lidia Margarejo una canción popular; el conjunto de guitarras López un poco de “sabor de tierra adentro”; Concepción de Bogado, la notable interpretación de una danza española y Remo Pignone (SIC) en la dirección del Coro estable del Centro Ciudad de Rafaela, una muestra de lo que puede la dedicación y el amor al arte.

“El escenario giratorio preparado por Luis Remonda y con escenografías de Cayetano Flores ha de ser brillante marco para las diversas manifestaciones artísticas de la fiesta.

“Si a todo ello agregamos el creciente interés en la solicitud de tarjetas, el extraordinario pedido de palcos se puede desde ya asegurar que la reunión ha de constituir un acontecimiento social de proporciones inusitadas que ha de quedar grabado en el recuerdo de las numerosas familias que esa noche prestigiarán la iniciativa del Círculo de la Prensa, concurriendo a la Bombonera de calle Pueyrredón”.



Datos del tiempo

Como citábamos más arriba, los datos de ubicación temporal de este material lo obtuvimos del reverso del mismo.

Allí se menciona que el cine Avenida exhibiría esa semana tres estrenos de la filmografía nacional, en diferentes funciones: “El hermano José” (con Pepe Arias), “Novios para las muchachas” (Tito Lusiardo, Amelia Bence y Silvana Roth) y “Ultimo refugio” (Pedro López Lagar, Mecha Ortiz e Irma Córdova).

Todos estos filmes fueron estrenados en 1941.

Como también anduvimos por el amado fútbol y su siempre tenebrosas historias, agregamos otro detalle presente en el documento gráfico: el Club Boca Juniors anunciaba que, pese a su lesión continuaría pagándole el sueldo a su jugador Luis Carniglia (1917-2001) hasta fin de año, cuando abandonaría la entidad para continuar su carrera en el viejo mundo.

Carniglia jugó en Boca entre 1936 y 1941.

(Continuará pronto, con otra invitación. Las damas pueden ir solicitando turno en la peluquería del barrio y los caballeros tienen la opción de adquirir nuevos trajes en Casa Ripamonti o Casa Paviolo, al contado, treinta días, con libreta, “pague” dios o Ahora 12)