Boomerang de carteleras

Por Leo Gómez



Hola amigos!! Muchas veces el género drama suena a poca dinámica y mucho diálogo. Bueno, felizmente, hay innumerables títulos de esta propuesta que dejan a uno pensando acerca de lo que vio, sea porque están basadas en hechos reales muy particulares o simplemente porque tocan temáticas que nos llegan a conmover de maneras impensadas. ¡Si siguen leyendo, se van a encontrar con 4 ejemplos de lo que trato de expresar!



SERIES

AFTER LIFE (2019 Drama, comedia negra, Reino Unido) 2 temporadas. Netflix/Streaming +16

Puse comedia negra, porque hay humor dentro de la desgracia que sufre Tony. En esta serie Ricky Gervais hace todo; guión, dirección y protagónico. Se trata de mostrar de una manera realista y con un poco de humor, como lleva su duelo un recién enviudado de mediana edad. Recorremos como impacta en todos los ámbitos y situaciones la pérdida de un ser querido. Son temporadas cortitas, da vuelta sobre el mismo tema una y otra vez para hacernos entender de algún modo, lo difícil que es algo que no deja de ser parte de la vida, pero que duele terriblemente y siempre es inesperado.



WHEN THEY SEE US (2017, Miniserie biográfica, drama policial, USA) Netflix /Streaming. 4 capítulos.

Todos los que nos dejamos llevar por lo que vemos en la tele, alguna vez soñamos con viajar a Estados Unidos y conocer los lugares que vemos en las películas… entre ellos Nueva York claro. De hecho, como turistas y con unos cuantos dólares podríamos pasar unas vacaciones soñadas. Pero en estos 4 capítulos te pegan un golpe de realidad, muy duro. El caso de la corredora de Central Park nos muestra como el racismo no está solo en el sur de USA. Y también deja al descubierto los problemas de inseguridad, negligencia organizada y fallas en el sistema judicial de un país que siempre pretende ser el ejemplo a seguir. NECESARIO ver esta historia real para conocer un poco más sobre lo qué pasó y sigue pasando en la sociedad del gigante del norte.



PELICULAS

THE MAN FROM EARTH (2007, Drama y ciencia ficción, USA) Streaming/on demand 87 minutos

En menos de 90 minutos, con un presupuesto irrisorio y con un elenco que entra en una sola habitación, esta película ya es un clásico de culto. Impostergable para los amantes del drama entremezclado con la ciencia ficción que no necesita ni un solo efecto especial. Déjense llevar por el guión y van a disfrutar de diálogos e interacciones únicas. Esta peli paso desapercibida pero el boca en boca virtual la hizo enorme. ¿Qué pensarías si la persona más seria y culta que conoces te confiesa algo increíble? ¿Imposible de asimilar? ¿No sabes?? Mírala. Imperdible.



UNA MUJER FANTASTICA (2018, drama, Chile) 104 minutos streaming/on demand

Película chilena ganadora del Oscar a la mejor extranjera. Una historia fuerte en lo emocional, pero también es una gran referencia a la diversidad femenina y su siempre inestable armonía. Marina es una chica trans y con su novio Orlando, 20 años mayor que ella, viven una vida feliz y cómoda hasta que este muere de una manera inesperada e insólita. A partir de aquí nuestra protagonista no solo lucha contra la soledad y el vacío, sino que también con todos los demonios que despiertan a su alrededor solamente por no ser la pareja convencional en una sociedad que no llega a comprender que el amor va más allá de todo tabú o prejuicio.