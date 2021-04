Nueva serie documental en History 2 Sociales 03 de abril de 2021 Redacción Por La propuesta explora la búsqueda del ser humano en la fe y es una oferta en adhesión a la Semana Santa.

BUENOS AIRES, 3 (Télam). -“Buscando a Dios”, serie documental que sigue la ruta que emprendió el periodista, director y productor chileno Jorge Said a las más grandes y masivas peregrinaciones religiosas del mundo, formará parte de un especial de la señal History 2 por Semana Santa.

El primero de los diez episodios de la serie, que podrá verse tanto a través de la señal lineal como a demanda en streaming en History Play, estrenará hoy a las 23.

“Buscando a Dios” es, según adelantó la señal especializada en historia a través de un comunicado, un registro en primera persona que exhibe a Said en un recorrido a través de los más grandes movimientos espirituales y religiones del mundo “en un momento de gran crisis existencial para el futuro de nuestra civilización”.

Durante 10 meses, Said recorrió, cámara en mano, diferentes países como Irak, Irán, China, India, Japón y Medio Oriente con la intención de hallar las raíces de la búsqueda espiritual de la humanidad

“Fue el proyecto más ambicioso, el más difícil, el más elusivo de mi vida. Intentar plasmar en un formato televisivo un cuerpo doctrinario de miles de años que son los cimientos de nuestra civilización parecía una idea imposible y aún hoy lo es”, aseguró el periodista, y opinó que “más allá de las enormes diferencias culturales que existen, todas las religiones tienen un denominador común, que es esta búsqueda de la compasión, de la ayuda a los seres humanos que sufren”.

El lanzamiento forma parte de un especial del canal en contexto de Semana Santa, que incluirá la retransmisión durante estos días de series de gran repercusión para History como “Yo Conocí a Jesús”, “Las Reglas de la Biblia” y los documentales “Fuera de la Biblia”, “El Código de Dios” y “El Santo Grial en América”.