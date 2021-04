Encuentro de Socialismo en Movimiento Locales 03 de abril de 2021 Redacción Por El último jueves, en el marco de las elecciones de autoridades partidarias, provinciales y nacionales del Partido Socialista, visitaron la ciudad, Mónica Fein (ex intendente de Rosario), candidata a presidente del PS por la lista “Socialismo en Movimiento” a nivel nacional y el diputado nacional Enrique Estévez, candidato a encabezar la lista provincial.

FOTO PRENSA CENTRO SOCIALISTA RAFAELA VISITANTES. Mónica Fein y Santiago Gaspoz estuvieron presentes el jueves en el Centro Socialista de Rafaela.

Con la presencia de la candidata a la presidencia del Partido Socialista de Argentina, Mónica Fein, de Enrique Estévez - quien junto a Laura Mondino es candidato a la conducción de la Secretaría General del PS Santa Fe -, de Gisel Mahmud, candidata a la Presidencia de la Juventud Socialista de Argentina, y de Santiago Gaspoz – candidato a Secretario General del PS Rafaela - se concretó el último jueves, un encuentro del espacio “Socialismo en Movimiento” en la nueva sede del Centro Socialista de Rafaela, ubicado en Belgrano 223.

También participaron referentes de Rafaela y de las localidades de Sunchales, Humberto Primo, María Juana y Susana en las que junto a otras, hay centros socialistas que en el marco de la renovación de autoridades partidarias llevarán adelante el proceso electoral el próximo 18 de abril.

Santiago Gaspoz, candidato a la Secretaría General del Centro Socialista de Rafaela mediante una lista de unidad, fue el responsable de dar la bienvenida a los presentes y de abrir la reunión, en la que se destacó que en Departamento Castellanos la totalidad de listas locales presentadas corresponden al espacio “Socialismo en Movimiento”.

“Es un momento muy particular para el socialismo. Este escenario de internas nos encuentra trabajando en el refuerzo de lo que para nosotros y nosotras es un legado muy importante: dar continuidad al proceso iniciado al interior de nuestro partido por Hermes Binner, apostando a redoblar la tarea con miras a fortalecer el diálogo con la sociedad, a abrirnos a nuevas expresiones y propuestas y a profundizar el esfuerzo militante para que el PS crezca en todo el territorio. Tenemos para sumar experiencia y compromiso. Y nos enorgullece contar hoy con equipos trabajando para ello en un centro de estudios y proyectos y en propuestas para nuestra ciudad”.

Por otra parte Gaspoz agregó que “contar hoy en Rafaela con la presencia de los candidatos a lugares de conducción máxima de nuestro partido, y saber que tenemos el apoyo de Miguel Lifschitz y de Antonio Bonfatti, nos desafía a sumar desde “Socialismo en Movimiento” a un proyecto político que busque de manera permanente ser una alternativa a la grieta, a la antinomia de blanco y negro y a avanzar en una construcción donde el horizonte permanente sea la lucha por la igualdad”.

Analía Marzioni, que acompaña a Santiago Gaspoz en la lista de Rafaela, junto a Matías Martínez Sella, Leticia Furlong, Matías Cerniak, Natalia Heit y Judith Acuña, remarcó que “hoy el socialismo tiene la posibilidad de que por primera vez en sus más de 120 años de historia sea conducido por una mujer a nivel nacional. Por eso es que la presencia de Mónica Fein nos insta a continuar trabajando por el protagonismo de las mujeres en la vida institucional y política”.



EL FUTURO ESTRATEGICO

DEL SOCIALISMO

El actual diputado nacional, Enrique Estévez, en su paso por Rafaela señaló: “Estamos en un proceso de renovación de autoridades del partido socialista, recorriendo todas las localidades de la provincia, con las expectativas y el entusiasmo de debatir el futuro del socialismo. No estamos solo en el proceso de la renovación de autoridades sino en un debate político de cuál es el futuro estratégico de nuestro partido y en ese sentido, en esta lista que nos toca encabezar con la compañera Mónica Fein, como candidata a presidenta nacional, con el objetivo de fortalecer a nuestro espacio socialista, de fortalecer las ideas y los valores, en pos de un proyecto alternativo para el país y el proyecto progresista en la provincia de Santa Fe”. “Este es el objetivo que tenemos en el marco de este debate que va a tener un primer objetivo que es el 18 de abril, pero que sin dudas vamos a seguir trabajando en todo lo que queda del resto del año. El socialismo es un partido de diálogo y es un partido que entiende la construcción con otros, pero siempre dentro de un marco de ideas, valores y de un programa como lo venimos haciendo en la provincia de Santa Fe desde hace tantos años y todo esto no es menor. También lo importante es que un proceso electoral pueda de alguna manera demostrar que hay una comunidad de ideas y propuestas”, valoró Estévez.

Por su parte, la ex intendente de Rosario, Mónica Fein, planteó: “Tengo el orgullo de ser la primer mujer candidata a presidir un partido histórico como es en este caso el partido socialista, en donde ninguno de los otros dos partidos ha llevado nunca una mujer, para mí es una gran responsabilidad y es en nombre de muchas mujeres que han luchado y han trabajado. Estamos muy contentas de poder acompañar a Enrique aquí en la provincia de Santa Fe”.

“Creemos que es necesario fortalecer al partido socialista, un partido autónomo, que se aleje de esta idea de discutir cual fue peor de los peores que tuvimos en estos años de democracia que nos llevaron a esta pobreza y que tenga una propuesta hacia el futuro para salir de esta crisis. También es un ejemplo de cómo no vale juntar todo para ganar, porque si uno junta todo para ganar sin un programa puede tener un gobierno con una falta clara de gestión como creo que pasa con el gobierno provincial de Santa Fe. Uno puede ganar las elecciones, pero nosotros queremos ganar para transformar la realidad”, dijo Fein.

Además la dirigente socialista, dijo que el desafió que tiene su espacio político es dialogar con fuerzas políticas para mejorar la realidad. No nos tenemos que pelear entre los partidos, entre los distintos niveles de gobierno como en el tema de seguridad, sino que nos tenemos que unir porque es un tema complejo y requiere como dije de distintos niveles del Estado, de la justicia y de todas las fuerzas políticas para poder realmente abarcar el problema de las violencias urbanas como corresponde”, finalizó.