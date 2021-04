"Las Malvinas fueron, son y serán argentinas" Locales 03 de abril de 2021 Redacción Por El gobernador encabezó este viernes en Reconquista, el acto en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas al cumplirse el 39º aniversario de la gesta.

FOTO PRENSA GOBERNACION OMAR PEROTTI. Encabezó el acto que se desarrolló ayer en Reconquista.

El gobernador Omar Perotti, encabezó en la ciudad de Reconquista, el acto en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas al cumplirse el 39º aniversario de la gesta. Durante la actividad, llevada a cabo en la Plaza San Martín, el mandatario provincial destacó que “lo importante hoy es nuestro reconocimiento a tanto valor y tanta entrega. Tenemos a diario la posibilidad de convivir con nuestros héroes. A San Martín, a Belgrano, a nuestro Brigadier López, los conocemos a través de los relatos, a través de los retratos. Nunca pudimos conocer sus verdaderos rostros, ni sus voces. A nuestros héroes los tenemos aquí, bien cerca, presentes, de cuerpo y alma”.

Además, el gobernador de la provincia reflexionó: “Por eso la importancia de centrar la atención en cada uno de ellos. No dejemos nunca de escucharlos con lo que tienen para decir, no dejemos nunca de honrarlos. Pensemos en lo que sintió cada uno. Puedo imaginar una parte. Me tocó ser soldado movilizado en el Teatro de Operaciones Sur, en 1978, en el Conflicto de Beagle. La incertidumbre, el temor, el miedo y los recuerdos, son pensamientos que permanentemente llegan a la cabeza. Por eso mi reconocimiento profundo a cada uno de ustedes porque, además, les tocó entrar en combate”. “Cada guerra tiene en la historia su trasfondo, tiene sus salidas, algunas definieron territorios, otras nos hicieron libres y, esta que protagonizaron ustedes, nos permitió el retorno a la democracia. Y ese es otro de los enormes reconocimientos que el pueblo argentino tiene que darles a diario”, agregó Perotti. “Por eso, no debemos olvidar que están vivos, aquí y en nuestros corazones, que es el mayor y mejor homenaje que el pueblo argentino debe tener. El recuerdo permanente a tanta entrega y tanto valor; compromiso en las gestiones, en los diálogos, y firmeza en cada planteo y persistencia en hacer conocer al mundo que las Malvinas fueron, son y serán argentinas”, finalizó el gobernador.



"SIMBOLOS DE LA PATRIA"

Por su parte, el intendente de Reconquista, Amadeo Vallejos, expresó que “hacer memoria es pensarse, ubicarse, e inscribirse en un caminar como pueblo, como un colectivo múltiple y diverso, que hace su propia historia, para reconocer en la paz un derecho inalienable”. En su discurso, el intendente expresó a la provincia el agradecimiento por dar a Reconquista la oportunidad de ser la sede del encuentro, y dijo que la presencia de Perotti hace a un “acto verdadero y legítimo”. Además, recordó que la gesta de Malvinas fue “uno de los hechos más trágicos de la historia argentina, algo que aún nos interpela”, y añadió: “Estamos convencidos que la sociedad argentina, día tras día, debe reconsiderar sus vínculos con los hechos en Malvinas, los excombatientes y sus familias, donde nuevas generaciones deberán asumir deudas con jóvenes del pasado”. “Hoy elevamos nuestro sentimiento en agradecimiento, respeto, y permanente reconocimiento a quienes caminaron este trayecto de 39 años. Siempre será la memoria la que otorgue sentido al pasado y permita construir dignamente un presente. Hoy los veteranos y los soldados caídos son un símbolo de la patria”, concluyó Vallejos.