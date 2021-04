Presentan la promoción de grandes proyectos mineros Nacionales 03 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO MINERIA. Los proyectos apuntan a incrementar las exportaciones.

BUENOS AIRES, 3 (NA). - La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) le presentó al Gobierno la promoción de grandes proyectos de inversión para incrementar las exportaciones y desarrollar obras de infraestructura.

El objetivo es diseñar un régimen específico para el sector minero que permita dinamizar su desarrollo, indicó la entidad.

La propuesta incluye ampliar el acceso al mercado único libre de cambios, brindar mayor agilidad en regímenes administrativos de devolución de cargas tributarias e impuestos y mejorar el sistema de retenciones a las exportaciones.

Así lo indicó el presidente de esa cámara, Alberto Carlocchia, quien explicó que la iniciativa complementaría el Plan Estratégico de Desarrollo Minero Argentino.

La propuesta apunta a buscar una salida a las dificultades de acceso al mercado de cambios a raíz del repago de deudas, el giro de dividendos y utilidades.

Se trataría de una flexibilización del cepo cambiario, con la garantía de que el sector no solicitará más dólares de los que tiene capacidad de traer.

Carlocchia destacó que la minería no genera fuga de dólares y si se abre la inversión ingresarían divisas al país.

La CAEM viene impulsando hace unos meses la propuesta de ley de promoción de grandes proyectos de inversiones del sector productivo exportador y las grandes obras de infraestructura.

El esquema incluiría a las industrias de la minería, la construcción, petróleo y gas, petroquímica e infraestructura.

El directivo reconoció que las empresas del sector demoran las decisiones de grandes inversiones en este marco de restricciones cambiarias.

Pero dijo que no por eso dejan de invertir en estudios y análisis necesarios, y ponderó que gran parte de los proyectos siguen vigentes en el país.

Dijo que si a esas iniciativas se les mejora la presión tributaria y se da un marco legal adecuado para el largo plazo, se acelerarán.

La minería -explicó- necesita una "adecuada estructura que le permita desarrollarse en los próximos 8 a 10 años".

El sector hoy espera un nivel de producción similar al de 2019, tras una caída de hasta 40 por ciento en algunos recursos durante 2020, y una retracción en la exportación en volúmenes, compensada por la suba de los precios internacionales del oro y la plata.