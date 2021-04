Mayco Vivas fue operado de una patología congénita Deportes 01 de abril de 2021 Redacción Por La intervención quirúrgica al pilar rafaelino, afectado en las cervicales por lo que quedó fuera de la lista de Jaguares XV para la Superliga Americana, salió muy bien.

El pilar de Los Pumas, el rafaelino Mayco Vivas, pasó por el quirófano por una "patología congénita", informó la Unión Argentina. La intervención quirúrgica se realizó este martes en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires.

La misma salió muy bien, de acuerdo a lo que pudo conocerse en la víspera. El propio primera línea posteó en Instagram una foto con el texto "Adversidad. Muchas gracias a todos por los mensajes".

El rafaelino fue una de las sorpresivas bajas que tuvo el plantel de Jaguares XV que está disputando la Superliga Americana. A principios de marzo, Ignacio Fernández Lobbe dio a conocer el plantel de la franquicia argentina para afrontar el torneo sudamericano y, junto a Javier Ortega Desio, una de las notables ausencias fue la de Vivas.

"Mayco está con unas dolencias a nivel cervical y me informaron desde el área médica que no está disponible para jugar al rugby”, explicó en ese entonces el entrenador.

Durante estos últimos meses se conocía de la aparición de esta complicación, aunque para preservar al jugador mientras se realizaban distintas interconsultas médicas, se prefirió esperar hasta una mayor certeza en los diagnósticos para dar a luz la situación.

Se conoce que dicha patología congénita afecta a una de las vértebras cervicales y que fue detectada por los estudios que realizó el Stade Francais, luego del Rugby Championship, ya que Mayco estaba a punto de incorporarse a dicho equipo francés, uno de los mejores de Europa. Una vez alertada la UAR, el pilar surgido en el CRAR comenzó a entrenar solamente en la parte física, sin realizar trabajos de scrum.

Por el momento no se conocen tiempos desde el punto de vista deportivo y otros detalles relacionados, pero lo más importante pasa sin dudas por la mejor recuperación para el joven (22 años) y gran jugador de Los Pumas.

"Acompañamos a Mayco Vivas, jugador de @lospumas y @jaguaresarg, y a su familia tras haber sido intervenido quirúrgicamente por una patología congénita y le deseamos una pronta recuperación. ¡Mucha fuerza y todo nuestro apoyo en esta etapa", publicó la UAR en twitter.

También el Círculo Rafaelino de Rugby en su Instagram oficial publicó "Más que nunca estamos con vos!".

En 2019 y de la mano de Gonzalo Quesada (actual entrenador del Stade Francais), el primera línea de 22 años fue una de las grandes apariciones que tuvo Jaguares cuando disputaba todavía el Súper Rugby. Vivas, que jugó la RWC 2019, suma 12 tests con Los Pumas.

El seleccionado dirigido por Mario Ledesma afrontaría una serie ante Gales en la ventana de julio y se barajó también la posibilidad de recibir a Georgia. Ahora ahora, sin embargo, los tests no están confirmados y Wayne Pivac, coach del Dragón, señaló hace unos días que el tour se definirá en las próximas semanas.