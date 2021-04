Cimbronazo en Boca: renunció Pergolini Deportes 01 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 1 (NA). - Mario Pergolini anunció ayer su renuncia "indeclinable" como vicepresidente primero de Boca, luego de 14 meses dentro de la Comisión Directiva que encabeza Jorge Amor Ameal, y en medio de una disputa con el Consejo de Fútbol, que comanda Juan Román Riquelme.

"Les agradezco a los socios haberme dejado ser su vicepresidente. No me he peleado con Jorge y con Riquelme, que quieren lo mejor para Boca, pero uno tiene que entender que a veces lleva propuestas que no se pueden llevar a cabo y hay que saber dar el paso al costado", aseguró en un video que publicó en redes sociales.

"La verdad que quería seguir apoyando a esta Comisión Directiva, al presidente y al Consejo de Fútbol. Amo a Boca, yo no soy la persona que le puede brindar algo, por lo menos en este momento", agregó.

A ese video le siguió un comunicado oficial del club, en el que confirmó la noticia que "le duele desde lo institucional y desde lo humano".

"La respetamos y sabemos que ha sido tomada desde el análisis y la reflexión. Boca le agradece especialmente su trabajo de todo este tiempo y sus aportes siempre asociados a su pasión y a su amor profundo por el club. Las puertas de la institución siempre van a estar abiertas para un hombre de bien y de profunda identidad xeneize como Mario. Y tenemos la absoluta convicción de que su camino y el de Boca Juniors volverán a cruzarse", publicó el club.

Pergolini envió su dimisión a través de un correo electrónico al propio Ameal y fue el corolario de una jornada repleta de rumores relacionados al tema y vinculados al día a día (de enfrentamientos) que tenía con Riquelme y los miembros del Consejo de Fútbol (principalmente Marcelo Delgado y Jorge Bermúdez).