¿Habrá alguna sanción o sólo llamado de atención?

¿Corre riesgo la continuidad del torneo de Liga Rafaelina de Fútbol? Es una posibilidad. En la tarde de ayer la entidad madre del fútbol doméstico emitió un comunicado en su página de Fan Page donde informó que el presidente, Fabián Zbrun, fue convocado por el Subsecretario de Seguridad Preventiva del Ministerio de Seguridad, Diego Llumá en la ciudad de Rosario, debido al incumplimiento que se detectaron en la aplicación de los protocolos de covid-19.

Según pudo averiguar LA OPINIÓN, sería por un informe policial emitido en Atlético vs Sportivo (de la fecha 1), en donde la parcialidad visitante no cumplió con lo establecido en cuanto a la cantidad de personas habilitadas para el ingreso (recordando que se permiten 100 por encuentro). A ello hay que sumarle que en la última reunión del CD el presidente de 9 de Julio, Hugo Morel, expuso que sus jugadores sufrieron diferentes hechos de violencia en el entretiempo del partido que disputaron con Sportivo en bario Barranquitas, el último domingo.

Desde la Liga se desconoce el alcance de la convocatoria, y por el momento sólo se remitirán al siguiente comunicado:



"Por el presente, único medio, la Mesa Directiva de la Liga Rafaelina de Fútbol desea poner en conocimiento, la realidad de lo acontecido en el desarrollo de los torneos programados para el presente a año.

Antes del comienzo de los mismos, todos los clubes fueron impuestos de los protocolos que debían observar, en prevención del contagio del Covid-19, tanto por los deportistas y cuerpos de colaboradores, como del público autorizado para presenciar los partidos.

Dicha información fue comunicada al HCD, en forma presencial, durante las reuniones semanales de dicho cuerpo, además todo lo tratado consta en el Boletín Oficial de la Liga, al cual acceden todas las instituciones afiliadas.

En forma complementaria, durante el curso de las reuniones semanales del Consejo, el presidente de la Liga, en reiteradas ocasiones puso énfasis en el cumplimiento de los protocolos preventivos, emanados de las autoridades provinciales y locales.

A pesar de los recaudos aconsejados, hubo instituciones que no dieron fiel cumplimiento a lo establecido, permitiendo y/o propiciando situaciones de elevado riesgo para la salud de los deportistas, colaboradores y público asistente. Lo dicho no sólo afecta la salud, sino también la continuidad de la práctica del fútbol.

Como consecuencia de lo dicho, el presidente de la Liga fue convocado a una reunión con el Subsecretario de Seguridad Preventiva del Ministerio de Seguridad, en la ciudad de Rosario. Es de suponer que será instado a extremar medidas que eviten la repetición de los desbordes e incumplimientos.

A la Liga le resulta inentendible que algunos clubes pongan en riesgo la continuidad de los torneos, sin asumir que de ellos depende.

Ante todo lo mencionado, desde la Mesa Directiva y el Honorable Consejo Directivo, según lo tratado en la reunión del martes 30/03, se solicita a los dirigentes de los clubes afiliados, jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, simpatizantes y todo persona relacionada al fútbol local, que por favor respeten las medidas de prevención exigidas y reglamentadas para los partidos de fútbol de todas las categorías. Del compromiso de todos, depende la continuidad de los torneos".