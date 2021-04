Primera B: las Inferiores también volvieron al ruedo tras el parate Deportes 01 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Más de un año sin actividad oficial y en medio de la pandemia de coronavirus, las Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol volvieron a tener competencia liguista.

Para esta temporada 2021, sólo jugándose con dos grupos (A y B), las formativas de la región sumaron, a la zona Norte y Sur, la Oeste. A continuación, lo que se pudo jugar en cada categoría. Los encuentros Bochazo vs Florida y Atlético Esmeralda vs Argentino Vila fueron postergados para el día de hoy.

En la Norte quedó libre Bella Italia, por la Sur Juventud Unida y en la Oeste Defensores de Frontera.



ZONA NORTE

SEXTA DIVISIÓN: Dep. Aldao 4 (Uriel Iturre x 2, Damián Burgos y Nicolás Leguizamón) – Sp. Roca 1 (Mateo Cassina), Arg. Humberto 2 (Agustín Palavecino x 2) – Independiente Ataliva 2 (Mateo Ponzetti y Agustín Presser), Tiro Federal 0 – San Isidro 0.



SÉPTIMA DIVISIÓN: Dep. Aldao 9 (Gabriel Guglielmone x 4, Thiago Michelud x 3, Alvaro Milanesio y Pedro Molinari) – Sp. Roca 0, Arg. Humberto 0 – Independiente Ataliva 5 (Mateo Ponzetti x 2, Juan Miretti, Thiago Yaffei y Sebastian Sereno), Tiro Federal 2 (Ademir Acosta y Isaac Onysiv) – San Isidro 3 (Diego Díaz, Aron Baquel y Darío Zarora).



OCTAVA DIVISIÓN: Dep. Aldao 9 (Gabriel Guglielmone x 4, Thiago Michelud x 3, Alvaro Milanesio y Pedro Molinari) – Sp. Roca 0, Arg. Humberto 2 (Ulises Villalba y Joaquín Trutali) – Independiente Ataliva 1 (Elías Hillairet).



NOVENA DIVISIÓN: Arg. Humberto 11 (Santino Sudano x 4, Baltazar Gómez, Juan Risso, Mirco Barrios x 2, Bautista Serafino, Luciano Bertolino y Ezequiel Yossen) – Independiente Ataliva 0.



Próxima fecha (2ª): San Isidro vs Arg. Humberto, Indep. Ataliva vs Dep. Aldao, Sp. Roca vs Dep. Tacural, Moreno vs Dep. Bella Italia. Libre: Tiro Federal.



ZONA SUR

SEXTA DIVISIÓN: Dep. Susana 0 – Brown (SV) 2 (Alan Marcón y Fabricio Sacco), Atlético (MJ) 1 (Nahuel Chamorro) – Talleres (MJ) 0, San Martín 0 – Sp. Libertad (EC) 1 (Valentín Tamagnini).



SEPTIMA DIVISIÓN: Dep. Susana 0 – Brown (SV) 7 (Agustín Rodríguez x 3, Luciano Contreras, Ramiro Galeno, Lorenzo Delgado y Neherias Ibarra), Atlético (MJ) 4 (Ramiro Jaime x 2, Ignacio Notta y Lorenzo Perussia) – Talleres (MJ) 0, San Martín 0 – Sp. Libertad (EC) 1 (Valentin Tamagnini).



OCTAVA DIVISIÓN: Atlético (MJ) 4 (Lautaro Gallo x 2, Dylan Lazaroni y Tiago Godino) – Talleres (MJ) 3 (Ramiro Donoso, Emilio Sánchez x 2), San Martín 1 (Bruno Fleitas) – Sp. Libertad (EC) 0.



NOVENA DIVISIÓN: Dep. Susana 2 (Santiago Gaggi y Valentín Almeida) – Brown (SV) 0, Atlético (MJ) 2 (Genaro Pagnone y Fabricio Gallo) – Talleres (MJ) 0, San Martín 3 (Jerónimo Gamboa, Santino Gómez y Bautista Muller) – Sp. Libertad (EC) 3 (Joel Vergara x 2 y Sergio Córdoba).



Próxima fecha (2ª): Sp. Libertad EC vs Bochazo, Florida vs Atlético (MJ), Talleres (MJ) vs Dep. Susana, Brown (SV) vs Juv. Unida. Libre: San Martín.



ZONA OESTE



SEXTA DIVISIÓN: Zenón Pereyra 2 (Faustino Ochoa y Santiago Mendoza) – Belgrano SA 0, Dep. Josefina 0 – Dep. Ramona 2 (Gabriel Battaglino y Mateo Masuero).



SÉPTIMA DIVISIÓN: Dep. Josefina 0 – Dep. Ramona 3 (Manuel Iglesias x 2 y Juan Pablo Salusso).



OCTAVA DIVISIÓN: Zenón Pereyra 2 (Lucas Sánchez y Jesús Schalbetter) – Belgrano SA 1 (Benjamín Rikert), Dep. Josefina 1 (Julián Cabrera) – Dep. Ramona 0.



NOVENA DIVISIÓN: Dep. Josefina 0 – Dep. Ramona 6 (Ezequiel González x 2, Alan Grimaldi x 2 y Misael Ulman).



Próxima fecha (2ª): Sp. Santa Clara vs Atl. Esmeralda, Arg. Vila vs Dep. Josefina, Dep. Ramona vs Zenón Pereyra, Belgrano SA vs Def. de Frontera. Libre: La Hidráulica.