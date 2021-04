Hoy, Atlético recibe a Peñarol y 9 de Julio al Deportivo Tacural Deportes 01 de abril de 2021 Redacción Por Se pone en marcha la tercera fecha del Apertura de Primera A con dos adelantos. Ambos desde las 21.30 hs.

Este jueves se pondrá en marcha la tercera fecha del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de dos adelantos, ambos a las 21.30hs, comenzando las Reservas a las 20hs.

Uno de los líderes, 9 de Julio, estará recibiendo en el estadio Germán Soltermam al Deportivo Tacural. El ‘León’ junto a Argentino Quilmes suman puntaje ideal. Los dirigidos por Pablo Bonaveri vienen de superar como visitante 3-1 a Sportivo Norte, mientras que el ‘Depor’ cayó como local con la Crema.

En el otro encuentro de la jornada se medirán Atlético de Rafaela y Peñarol. Dos elencos que vienen de ganar y que buscarán seguir por dicha racha, en un encuentro que promete ser atractivo. Los dirigidos por Franco Mendoza igualaron en el debut con Sportivo (3-3) y el último domingo superaron por la mínima a Tacural; mientras que los de Villa Rosas, luego de un comienzo con derrota, superaron a Ferrocarril del Estado en el clásico y esto le vino muy bien desde lo anímico.

El resto de la fecha irá el domingo, con lo siguientes encuentros: Florida de Clucellas vs Unión de Sunchales, Brown de San Vicente vs Sportivo Norte; Ferrocarril del Estado vs Deportivo Aldao; Talleres María Juana vs Ben Hur; Argentino Quilmes vs Deportivo Ramona; Deportivo Libertad vs Bochófilo Bochazo.