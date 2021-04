Insólito: la única empresa láctea de Catamarca no tenía leche para producir SUPLEMENTO RURAL 01 de abril de 2021 Redacción Por Los trabajadores de la Cooperativa de Tamberos Catamarca Limitada, reclamaron que se defina su situación. Ahora formará parte de la firma Agroindustria Catamarca Sociedad del Estado.

COTALI. Empleados pidieron definiciones al Estado. LECHE. Falta en empresa láctea catamarqueña.

Los 23 trabajadores de la Cooperativa de Tamberos Catamarca Limitada (Cotali), empresa que trabaja en la provincia desde 1932, se movilizaron y cortaron la ruta provincial 41 en pedido de definiciones a su situación actual y respuestas a los rumores de traspaso de la empresa a manos privadas.

Teniendo en cuenta que Cotali fue comprada por el Estado provincial en 2012, el ministro de Inversión y Desarrollo, Aldo Sarquis, se comunicó con ellos y les anunció que sus puestos de trabajo no corren peligro y que ahora formarán parte de Agroindustria Catamarca Sociedad del Estado (AICAT).



LOS MOTIVOS

DEL RECLAMO

De acuerdo a lo dado a conocer por TodoAgro, Jorge Agüero, uno de los empleados de la empresa, contó los motivos del reclamo y dijo que "estuvimos manifestándonos porque no sabemos en qué situación está la empresa y comenzamos a escuchar rumores de que habría un triunvirato de privados que nos absorbería. Después se acercó el administrador que estaba antes (Luis Olmedo Vergara) que habló con el ministro Sarquis y nos dijo que levantáramos las medidas porque quería hablar".

Los empleados se habían manifestado frente a la Planta, ubicada en el departamento Fray Mamerto Esquiú, pero no recibieron respuestas.

Los rumores de traspaso a manos privadas, más la posibilidad de que se cambie la marca y que además el principal abastecedor de leche haya dejado de entregarles el producto, los pusieron en vilo.

“Nosotros queríamos solamente que el ministro nos aclare. Nos dijo que pasábamos a depender de AICAT, que nos daba estabilidad laboral, que íbamos a tener un sindicato y un obra social y se iba a comprar materia prima para que la empresa”, resumió Agüero.



UNA INCIERTA

SITUACION

El trabajador explicó que la situación de la empresa siempre fue incierta para ellos desde que comenzó a formar parte del Estado en 2012, luego de que se declararan en quiebra y la provincia, a través de la Caja de Crédito y Prestaciones de Catamarca (Capresca), decidiera comprarla.

Con el cambio de ministerio el año pasado, Cotali dependió del Ministerio de Producción; posteriormente, del Ministerio de Industria, Comercio y Empleo y ahora el ministro de Inversión y Desarrollo les anunció la pertenencia a una empresa del Estado.

“La indefinición era tanta, que cuando les convenía nos decían que éramos privados y, si no, estatales”, señaló el trabajador. Es por esto que resaltó que “hasta que no firmemos los papeles no podremos estar tranquilos”, dijo el trabajador.



LOS PUNTOS

ACLARADOS

Según declaró el ministro Sarquis a Radio Ancasti, los puntos fueron aclarados y ahora los trabajadores “tienen que dejar que camine la cosa. No pueden reclamar sin haber empezado a ver cuál es la línea de trabajo”.

El funcionario público opinó además que “lo más urgente a solucionar es el tema de la obra social de los empleados de la planta láctea”, y aseguró que “el ingreso de gestión privada es inevitable. Pero esto no significa que los empleados deban sentir inseguridades respecto de su fuente laboral. Los bienes de la COTALI son del Estado, tampoco se los vamos a dar a ningún privado. Estamos incorporando gestión privada. La realidad es que hay dos productores de leche en Catamarca, y nada más. Están trabajando a un nivel de actividad muy bajo con 3 mil litros de leche diaria, y como primera medida va a haber que comprar leche en otro lado para que pueda abastecer su demanda”.



LA OBRA SOCIAL

Por otra parte, con respecto a la obra social, Agüero explicó que el promedio de sueldo de un trabajador de la Cotali, tanto de los que desarrollan sus tareas en la planta como aquellos que lo hacen en los 6 puntos de expendio de productos que se inauguraron en la época que formaban parte del Ministerio de Producción, es de “34 mil pesos”.

Además, y “dependiendo del administrador” que tuviera la planta en su momento, tenían o no su recibo de sueldo.

Por estas irregularidades, señaló que estaban adheridos a la Obra Social del Personal de la Actividad del Turf (OSPAT), de la que no podían sacar “ni una orden de consulta”.



LA PRODUCCION

En cuanto a la producción, confirmó que es de entre 3 y 4 mil litros diarios, y que esa cantidad no alcanza ni para poner en funcionamiento el esterilizador, que sólo trabaja con un mínimo de 10 mil litros. Cotali tiene herramientas para procesar 20 mil litros diarios de leche. La escasa cantidad que produce, no alcanza más que para los puntos de ventas exclusivos y por esta razón no pueden siquiera beneficiarse con la Ley de Góndolas, que propone vender productos catamarqueños en los grandes supermercados.

Agüero contó además que muchas veces escucharon la promesas de poner en funcionamiento tambos en la provincia. “Sé que entregaron algunos toros, pero no las vacas”, dijo.



PROBLEMA VIEJO

Con respecto a la indefinición en la que asegura Agüero que se encontraba Cotali y que es lo que lo verdaderamente les preocupaba, el ex administrador de la planta, Luis Olmedo Vergara, quien renunció en junio del año pasado, fue coincidente al explicar en aquel momento que “Hay una cuestión legal que hay que definir que no estaba ni estuvo a mi alcance nunca: qué tipo de sociedad es Cotali.

Y, seguramente la próxima gestión lo definirá. Cuando yo me fui pasó a depender del Ministerio de Industria y Comercio, a cargo de Lisandro Alvarez, y ahora está el ingeniero José Barrera al frente de la Cotali, a los cuales yo les entregué por escrito cuál es mi pensamiento respecto a esto, cómo debería encararse la próxima etapa, es decir, la próxima gestión”.



GENERACION

DE RECURSOS

En tanto, resaltó que la planta “siempre generó sus recursos. Desde el 2015, que estuve al frente, nunca recibimos subsidios el Estado”, concluyó.