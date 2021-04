Suspenden actividades Locales 01 de abril de 2021 Redacción Por QUIROFANO MOVIL

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de Rafaela informa a la ciudadanía que el lunes 5 de abril, el personal del área estará abocado al bloqueo por rabia, vacunando en forma domiciliaria, a perros y gatos. De hecho, ya este miércoles fueron suspendidas las actividades que estaban programadas, con lo cuál no se pudieron llevar a cabo. Por tal motivo, las tareas habituales que realiza el Quirófano Móvil se suspenderán hasta próximo aviso, continuando luego con el cronograma previsto para la unidad móvil.

En este sentido, fueron detectados en las últimas horas, dos murciélagos que resultaron positivos de rabia.

Asimismo, el municipio local recuerda a la población las medidas para prevenir la propagación y el contagio de rabia:

- Hacer vacunar a todos los perros y gatos con los que se tenga contacto, siguiendo las recomendaciones del veterinario.

- No entrar en contacto con animales salvajes o callejeros de los cuales se desconozca su estado de salud.

- No tomar con la mano, sin protección, a murciélagos que puedan estar caídos, enfermos, muertos o agonizantes.

- En caso de encontrar uno, no debe ser manipulado de ningún modo. Se debe tapar con un balde o caja y dar aviso a la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de Rafaela, al número telefónico 502018. Se procederá al retiro del animal para enviarlo a analizar.