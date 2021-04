Provincia entregó legajos de la última dictadura Locales 01 de abril de 2021 Redacción Por A EX PRESAS Y PRESOS POLITICOS DE RAFAELA

FOTO COMUNICACION SOCIAL ACTO. Se llevó a cabo ayer en el Pasaje Carcabuey con la presencia del intendente.

Este miércoles, en el Pasaje Carcabuey, se llevó a cabo la entrega de legajos de la última dictadura militar a ex presas, presos políticos y familiares de Rafaela. En el acto estuvieron presentes la secretaria de Derechos Humanos y Diversidad de la provincia de Santa Fe, Lucila Puyol; la directora provincial de Memoria, Verdad y Justicia, Valeria Silva; la subsecretaria de Derechos Humanos, Anatilde María Bugna; y el intendente Luis Castellano. Este material consiste en copias de archivos policiales que estaban en una vivienda particular y fueron hallados el 9 de noviembre del año pasado. Los documentos aportan datos sobre el accionar represivo de la fuerza provincial en Rafaela. “Para nosotros y nosotras, poder entregar estos legajos en el marco de los actos conmemorativos del 24 de marzo, es muy importante porque nos reafirma el trabajo que tenemos cotidianamente. Sabemos que parte importante de la recuperación es el hallazgo de la prueba documentada”; señaló Lucila Puyol. “Durante mucho tiempo intuíamos que había pruebas documentales del terrorismo de Estado. En mi caso, hace 20 años, junto con otras compañeras, encontramos un documental muy valioso, que está incorporado al Archivo Provincial de la Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos. Hoy, después de transcurrido ese tiempo, volvemos a lograr el hallazgo de esta prueba que estamos entregando”; continuó la funcionaria provincial.

La entrega de estas copias se está llevando adelante en otras localidades como Santa Fe, Rosario y Reconquista, “cerrando el mes de la Memoria. La Secretaría de Derechos Humanos tiene que ser un lugar de puertas abiertas pero también es importante que caminemos todos los territorios. Por eso nos interesa mucho articular con los gobiernos locales para trabajar juntos en políticas de derechos humanos”. “El 10 de diciembre de 1983 nuestro pueblo dijo Nunca Más al terrorismo de Estado, a la persecución por causas políticas, a la apropiación de niños y a la desaparición de personas. Cada uno de estos actos reafirman ese Nunca Más”; finalizó.



RECUPERAR LA

MEMORIA COLECTIVA

Al tomar la palabra, el intendente Luis Castellano valoró “encontrarnos en este lugar para recordar este hecho que está grabado en la memoria colectiva del país, nuestra provincia y nuestra ciudad. Es parte del ejercicio que debemos hacer cotidianamente”. Además, relató que en Rafaela “tenemos la Plaza de la Memoria que ya tiene varios años, la hemos diseñado y pensado con gente que está trabajando en esta causa. Es un espacio emblemático que está emplazado en un lugar simbólico y que nos ayuda a que todos los 24 de marzo podamos encontrarnos para pensar, reflexionar para que este tema no solo no se olvide, sino también se vaya traspasando a nuestros jóvenes, a nuestras generaciones futuras”.

“Una muestra importante de lo que el Estado tiene que hacer hoy es la búsqueda y entrega de estos documentos que saca a la luz una historia que siempre estuvo oculta y que es necesario que se conozca, se discuta y se entienda que el Estado en ninguna de sus formas debe volver a lo que fue esa tragedia”; agregó el mandatario local.



LA VOZ DE LAS VICTIMAS

Uno de los rafaelinos que recibió su documentación fue Alberto Menardi, quien compartió con los presentes estas palabras: “Para los que estuvimos detenidos es muy importante tener en nuestras manos este legajo. Después de tanto tiempo vamos a saber qué fue lo que hicimos para estar detenidos. Luego de 40 años vamos a enterarnos sobre eso que fue parte de nuestras vidas”. Lina Medina, por su parte, comentó: “Para quienes aún tenemos a nuestros compañeros desaparecidos, queremos agradecer a la Secretaría ya que se creará el Centro Testimonial de la Memoria con David Ponroy como su responsable. Como dijo el Intendente, primero empezamos con la Plaza de la Memoria, y que ahora Rafaela tenga su primer Centro, merece un agradecimiento porque la gente, y especialmente los jóvenes, podrán acceder a este tipo de documentación de manera más rápida y trabajar sobre ella”.