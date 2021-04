“Queremos hacer un llamado de atención muy fuerte a la responsabilidad individual” Locales 01 de abril de 2021 Redacción Por Lo dijo el intendente Luis Castellano durante una conferencia de prensa que brindó, junto con responsables municipales y provinciales de las áreas de Salud y Desarrollo Humano, para difundir el panorama que se presenta en Rafaela ante el avance de la segunda ola de coronavirus.

FOTO COMUNICACION SOCIAL CONFERENCIA. Castellano, junto a las autoridades sanitarias locales, informaron sobre la situación epidemiológica actual de Rafaela.

“Lo primero que hay que decir es que, en consonancia con el Gobierno provincial, vamos a continuar trabajando, por ahora, con presencialidad en las actividades públicas. Por el momento no se van a producir restricciones horarias, ni tampoco a las actividades que ya están funcionando. Pero sí queremos hacer un llamado de atención muy fuerte a la responsabilidad individual que se vincula con lo social”; manifestó el intendente Luis Castellano, en el marco de una conferencia de prensa que se desarrolló este miércoles, en el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela.

Acompañaron al mandatario local, el director del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, Diego Lanzotti; la directora regional de Salud Rafaela, Eter Senn; la secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad, Myriam Villafañe; y el subsecretario de Salud, Martín Racca.

Castellano resaltó que la intención es “que todos sepan en qué situación nos encontramos. Tuvimos reuniones con el Comité de Emergencia Departamental convocada por Alcides Calvo, en donde dialogamos con los presidentes comunales e intendentes del Departamento Castellanos sobre cada situación en particular y con los equipos de salud provinciales y locales, con quienes hicimos un diagnóstico que nos llevó al rearmado de todos los equipos para volver a trabajar sobre una situación a la que vemos bastante complicada, y con un escenario diferente a lo que fue el año pasado”. “Hoy tenemos una enorme cantidad de actividades en funcionamiento con alta circulación por la ciudad, las clases en marcha, el transporte público en funcionamiento, actividades productivas y comerciales a pleno, apertura de bares, restaurantes y actividades nocturnas –dijo. En ese marco, estamos en un período de crecimiento importante en los casos -todavía no geométrico o exponencial- que nos pone en alerta”. “Estamos entrando en una época en donde empiezan a descender las temperaturas, por lo cual la ventilación de los espacios cerrados resulta fundamental junto con el uso de barbijo, el lavado de manos y el distanciamiento social. Hoy vivimos otra realidad. Tenemos todas las actividades en marcha. Eso nos marca la necesidad de hacer lo que nos corresponde y nos toca individualmente. Sostener esta segunda ola radica en nuestra responsabilidad individual volcada a lo comunitario y lo social”; finalizó Castellano.



LA CLAVE ES LA VACUNACION

Por su parte, Martín Racca desarrolló una exposición gráfica y manifestó que con la llegada de la segunda ola, “no tenemos certezas porque el año pasado nos pasó que teníamos un virus nuevo, no registrado en la historia de la humanidad y una población vulnerable. Hoy, eso no pasa porque el virus circuló durante mucho tiempo por Rafaela –y sigue haciéndolo porque tenemos tenemos circulación viral todavía– y no sabemos qué población vulnerable tenemos porque tenemos otras cepas nuevas, que pueden ingresar y no podemos determinar qué inmunidad puede generarse y qué población podría llegar a reinfectarse". El subsecretario afirmó que “la clave de todo está en la vacunación. Cuanto más gente vacunada tengamos con primeras dosis, menor será el incremento de esta segunda ola vamos a tener”.



MAXIMO ESFUERZO

Asimismo, Diego Lanzotti, respecto al Hospital, aseguró que “estamos viendo que estamos cerca de la duplicación de internados COVID-19, respecto de la primera semana de marzo. Este incremento de la patología COVID-19 empieza a desplazar el recurso humano que teníamos atendiendo la patología general. O sea que tenemos el sistema de salud provincial, municipal y privado abocado a tres columnas: la patología no COVID-19 que quedó postergada al principio de la pandemia y hoy es impostergable; la pandemia; y la vacunación. Con esto quiero decir que los equipos de salud están hoy nuevamente sometidos a su máximo esfuerzo”.



DENUNCIAR SINTOMAS

A su tiempo, Myriam Villafañe detalló que durante estos días “venimos conversando sobre la línea del 107; una línea que veníamos utilizando. Y volvemos a recalcar que las personas que tienen dos o más síntomas compatibles con COVID-19 se comuniquen a este número o para otras emergencias médicas". En cuanto a la línea 147 “Rafaela Responde”, explicó que “quienes deben llamar son aquellas personas que deben sacarse otras dudas luego de haber llamado al 107 para denunciar dos síntomas de COVID-19; vecinos o vecinas que tienen dudas sobre cuándo les toca el turno de hisopado; dudas acerca del resultado o respecto al aislamiento y protocolos -sobre todo a la población escolar, tanto docentes como padres– ya que es una población que tiene muchas dudas”. Agregó que “estamos capacitando a quienes trabajan en la línea 147 para que puedan dar respuestas y no congestionar la línea del 107”. La secretaria mencionó que “se está planificando hacer detección temprana de las personas que están en situaciones sospechosas porque vemos que no son tantas las denuncias de síntomas al 107. Por eso, pedimos a las personas que cuando tengan síntomas compatibles con COVID-19, llamen al 107 para que se les pueda hacer el hisopado al cumplirse las 72 horas” .



CIFRAS

Finalmente, Eter Senn describió que “la población objetivo de la provincia es 1,2 millones de habitantes, y al día de hoy, estamos superando estamos superando el 22% de esa población ya vacunada”. “En relación con las vacunas recibidas en la región, son 25.266 y la cantidad aplicada alcanza las 24.465. En Rafaela fueron recibidas hasta el día de hoy 14.021 vacunas con las cual se inocularon a 8.663 adultos mayores –incluidos 8 mayores de 100 años y 262 personas mayores de 90 años-. En cuanto a los docentes, 1.955 se encuentran vacunados, y el personal de salud con esquema completo: 2.460”; explicó. A su vez, añadió que “esto no contempla solamente a los habitantes de Rafaela, sino también a quienes se inscribieron pidiendo ser vacunados en nuestra ciudad”. Senn, dijo: “Con respecto a los docentes de enseñanza obligatoria, que es la población objetivo a vacunar en toda la región, faltan inmunizar a 424 personas, y en Rafaela, ninguna. Esto quiere decir que a nivel secundario, alcanzamos el objetivo o los docentes no se inscribieron”.

“Los inscriptos para recibir la vacuna por sistema hasta 80 años en toda la región son 535 personas y ya finalizamos. En cuanto a los de hasta 75 años, 2.052. Particularmente, en Rafaela no tenemos ninguna persona en esa franja porque ya estamos vacunando alrededor de los 70 años. Es por ello que mañana se recibirán 1.200 vacunas 'Sputnik V' para el Hospital destinados a la ciudad de Rafaela y 1.200 de 'Astrazeneca' que serán distribuidas en la región por el tipo de conservación”.