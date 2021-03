Tiene fecha el debut para Ian Reutemann Deportes 31 de marzo de 2021 Redacción Por El juvenil piloto de Humboldt se incorporará a la categoría Súper TC2000 al mando de un Toyota Corolla en la tercera fecha, que se disputará en el autódromo "Oscar Cabalén" de Alta Gracia.

Ian Reutemann hará su debut en el Campeonato Argentino y CODASUR de Súper TC2000 en la tercera fecha del certamen 2021, que se disputará el fin de semana del 10 y 11 de abril en el autódromo "Oscar Cabalén" de Alta Gracia, en la provincia de Córdoba.

El juvenil piloto oriundo de la localidad santafesina de Humboldt se estrenará junto al Toyota Gazoo Racing Junior Team, la escuadra satélite de Toyota Gazoo Racing YPF Infinia.

En primera instancia, Reutemann contó las sensaciones ante su llegada a la divisional más tecnológica de Sudamérica.

"Esta oportunidad me genera mucha alegría porque es una categoría que desde chico me gustó y siempre la miré. Ahora poder estar en el Súper TC200 es un sueño que tengo desde siempre. Además, todavía no puedo creer que una de las principales terminales de Argentina, como lo es Toyota, haya confiado en mí para que esté manejando uno de esos autos. Realmente me cuesta dimensionarlo", expresó Ian.

Luego detalló cómo se dio la oportunidad de llegar a la terminal japonesa: "El año pasado hice una prueba aerodinámica con ellos en Rafaela y desde ahí quedó la relación. Cuando apareció la posibilidad de que los autos vinieran al taller de Claudio Pfenning, surgió la chance de que yo sea uno de los pilotos y así comenzamos las tratativas".

En la misma línea, destacó la importancia de seguir de la mano de Pfenning: "Me ayuda mucho continuar con Claudio Pfening porque los dos vamos a aprender en conjunto. Además, va a estar Nicolás Moscardini en el equipo, de quien voy a poder absorber mucho conocimiento también. Creo que las primeras carreras las vamos a utilizar para hacer experiencia, conocer el Corolla y el estilo de manejo de la tracción delantera, por lo cual va a ser todo nuevo".

Otro de los aspectos que abordó el piloto que cumplió 18 años el pasado 7 de marzo fue la adaptación que tendrá que transitar sobre la tracción delantera: "Considero que lo principal es acostumbrarse a las aceleraciones de estos autos y también a cómo aplicar la potencia. Eso será fundamental, pero otra cosa que tengo que incorporar es que al momento de acelerar y frenar estos autos harán cosas distintas a las que yo estoy acostumbrado".

Y agregó: "Al tener edades similares con Moscardini puede que sea más fácil mi adaptación. Más allá de que el equipo es nuevo, él ya tiene experiencia en el manejo y eso puede ayudar mucho, ya que con todas las herramientas vamos a poder ir aprendiendo".

La oportunidad de enfrentar a rivales top es otra de las cuestiones que pretende capitalizar el oriundo de Humboldt: "Mirándolos y saliendo a pista juntos voy a poder adoptar cosas de mis rivales. Estando con ellos voy a sumar conocimientos en todo momento, ya sea con mis compañeros de equipos o con mis contrincantes. Aprender de los mejores es muy bueno".

Por último, Reutemann marcó sus objetivos para esta incursión en el Súper TC2000: "Primero quiero hacer experiencia y conocer el auto, después buscaré concretar un buen resultado. Estar en los puestos de adelante sería un sueño, así que trabajaremos para eso".



LAS POSICIONES

Luego de dos fechas, Leonel Pernía (Renault) encabeza las posiciones con 39 unidades; Julián Santero (Toyota) lo escolta con 34; Agustín Canapino (Chevrolet) tiene 31; Matías Rossi (Toyota) 25; Facundo Ardusso (Honda) 23; Damián Fineschi (Renault) 19; Bernardo Llaver (Chevrolet) 15; Matías Milla (Renault) 11; Rubens Barrichello (Toyota) 10; Franco Vivian (Toyota) 6; Marcelo Ciarrocchi (Citroën) 3; Tomás Gagliardi Genné (Chevrolet), Juan José Garriz (Citroën) y Fabián Yannantuoni (Honda) 2.

En el campeonato de equipos, Toyota Gazoo Racing YPF Infinia lidera con 60 puntos; Renault Castrol Team 50; Chevrolet YPF 46; Puma Energy Honda Racing 25 y Citroën FCD 5.

Entre las marcas, Toyota suma 59 unidades; Renault 58; Chevrolet 46; Honda 25 y Citroën 5.