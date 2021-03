Ben Hur superó a Unión y Libertad a la “Crema” Deportes 31 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA BEN HUR BUEN TRIUNFO. El equipo de barrio Parque tuvo un gran complemento y cierre de partido.

Anoche, en el cierre de la tercera fecha del torneo Preparatorio de Primera División de la Asociación Rafaelina de Basquetbol, Ben Hur obtuvo una gran victoria ante Unión de Sunchales en el Coliseo del Sur. La BH se impuso por 89 a 84 en el juego de la zona B. Los parciales: 12-17, 27-37 y 51-51

En el otro encuentro jugado, por la Zona A, el Deportivo Libertad superó 80-58 a Atlético de Rafaela y de esta forma se mantiene en la cima de las posiciones, ahora en soledad. Los parciales fueron de 19-16, 40-23 y 59-37.



De esta forma se da por terminada la primera rueda y ahora será turno de las ‘revanchas’. En la próxima, la cuarta fecha, jugarán: Zona A: Atlético vs Libertad, 9 de Julio vs Arg. Quilmes. Zona B: Unión vs Ben Hur, Independiente vs Peñarol.