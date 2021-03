Schwartzman perdió en el Master 1000 de Miami Deportes 31 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO DIEGO SCHWARTZMAN. Fue eliminado por el estadounidense Korda.

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El tenista argentino Diego Schwartzman (9°) no pudo doblegar al estadounidense Sebastian Korda (87°) y quedó eliminado del Masters 1000 de Miami, al caer por 3-6, 6-4 y 7-5.

El argentino perdió el primer set 6-3, logró remontar y quedarse con el segundo por 6-4, pero en el definitorio el norteamericano se quedó con la victoria al ganarlo por 7-5.

Con este resultado Korda avanzó por primera vez a los cuartos de final del Masters 1000 de Miami y su rival saldrá del tenista que resulta ganador en el partido entre el vencedor del encuentro entre Marin Cilic y Andrey Rublev.

Schwartzman aspiraba a quedarse con el Masters 1000 de Miami teniendo en cuenta que no participa del mismo el serbio Novak Djokovic, el número uno en el ránking de la ATP.

Además se destacan las ausencias en el certamen estadounidense del español Rafael Nadal (3°), el austríaco Dominic Thiem (4°) y el suizo Roger Federer (6°).



SU ACLARACION

Schwartzman dejó un mensaje en redes sociales, aclarando su postura sobre las vacunas contra el coronavirus.

Según reportó el periodista Ben Rothenberg, el tenista argentino aseguró que la vacuna "no es una prioridad" para él.

"Pienso que voy a ayudar a mi familia a conseguirla, pero en realidad no amo la vacuna, nunca, nunca. No es una tradición en mi familia recibir ninguna vacuna", habría dicho el porteño.

A su vez, dejaba abierta la posibilidad de vacunarse para los Juegos Olímpicos de Tokio si se avanza en el plan para vacunar a los atletas.

Poco después, Schwartzman dejó un mensaje en redes sociales, explicando que el idioma fue el problema en la entrevista.

"Quiero aclarar que respondí en inglés, lo cual no es mi especialidad... Que me voy a vacunar cuando llegue mi turno, que no me daría la vacuna antes que mi familia y la gente que realmente lo necesita".

"Quizá mi inglés no fue claro. Quería aclararlo porque quizás por culpa de responder en inglés no pude expresarme correctamente. Abrazo", sentenció el Peque en su cuenta de Twitter.