La programación de la tercera Deportes 31 de marzo de 2021 Redacción Por PRIMERA A

Anoche quedaron confirmados los días y horarios en los cuales se disputará la tercera fecha del Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. La reunión tuvo lugar en Peñarol y el diagrama de la fecha que se aproxima se jugará con dos adelantos el jueves y el resto irá el domingo.

En otro orden, ya quedaron confirmados los adelantos de la fecha 4, que serán dos e irán el jueves 8, Sportivo Norte vs Unión, y el viernes 9, Bochazo vs Quilmes.

De esta forma, se disputará de la siguiente manera: Jueves 1/4: 21.30hs (Reservas 20hs) Atlético de Rafaela vs Peñarol, 9 de Julio vs Dep. Tacural. Domingo 4/4: 16.00 (Reservas 14.30hs) Florida de Clucellas vs Unión de Sunchales, Brown San Vicente vs Sportivo Norte; Ferrocarril del Estado vs Deportivo Aldao; Talleres María Juana vs Ben Hur; Argentino Quilmes vs Deportivo Ramona; Deportivo Libertad vs Bochófilo Bochazo.