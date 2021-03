Volvieron a jugar las Inferiores Deportes 31 de marzo de 2021 Redacción Por Tras el parate, en medio de la pandemia de covid-19, las categorías menores regresaron a la actividad.

FOTO PRENSA 9 DE JULIO COMO LOCAL. / El elenco juliense recibió a Ferrocarril del Estado.

Tras un largo parate en medio de la pandemia de coronavirus, las Inferiores e Infantiles de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol volvieron a competir.

El último sábado se puso en marcha el torneo Apertura en donde hubo cinco cruces con dos clásicos: Quilmes vs Sportivo y Libertad vs Unión. El que viajó fue Ben Hur, a San Cristóbal, mientras que también jugaron Peñarol vs Atlético y 9 de Julio vs Ferro.

A continuación, todos los resultados, los goleadores y lo que se le viene a cada elenco:



QUINTA DIVISIÓN: Independiente San Cristóbal 0 – Ben Hur 1 (Brandon Acosta), Dep. Libertad 2 (Fernando Maidana y Tiago Avenatti Patterer) – Unión 0, Argentino Quilmes 3 (David Ramírez x 2 y José Yoffe) – Sportivo Norte 4 (Gabriel Gorosito x 3 y Santiago Leguizamón), Peñarol 3 (Francisco Santana x 2 y Luis Aguirre) – Atlético de Rafaela 2 (Mateo Flenche e Iván Bravo), 9 de Julio 2 (Esteban Guzmán x 2) – Ferrocarril del Estado 0.



SEXTA DIVISIÓN: Independiente San Cristóbal 1 (Bautista Miranda) – Ben Hur 5 (Genaro Comba x 3, Gerónimo Méndez y Santiago López), Dep. Libertad 0 – Unión 1 (Uriel Funes), Argentino Quilmes 1 (Mauricio Rolón) – Sportivo Norte 1 (Kevin Domínguez), Peñarol 1 (Joel Bonifacio) – Atlético de Rafaela 7 (Marco Rossi x 3, Marcelo Alovatti, Nicolás Varela, Benjamín Gagliardo y Misael Rodríguez), 9 de Julio 3 (Luka Zanoni x 2 y Brian Villafañe) – Ferrocarril del Estado 2 (Ignacio Pascolo y Alexis Acosta).



SÉPTIMA DIVISIÓN: Dep. Libertad 1 (Lautaro Monzón) – Unión 1 (Julián Villarruel), Peñarol 0 – Atlético de Rafaela 2 (Martín López y Enzo Velázquez), 9 de Julio 0 – Ferrocarril del Estado 4 (Luca Zbrun x 2, Maximiliano Chazarreta y Luciano Córdoba).



OCTAVA DIVISIÓN: Independiente San Cristóbal 1 (Matías Videla) – Ben Hur 5 (Mateo Spila, David Quinteros, Pau Eliebenbuk, Martín Buffa y Nahuel Verein), Dep. Libertad 1 (Brian Crespín) – Unión 2 (Matías Bertero y Pablo Donoso), Argentino Quilmes 1 (Diego Heit) – Sportivo Norte 7 (Yair Córdoba x 3, Walter Martínez x 2, Jeremías Aguirre y Yaiel Lazcano), Peñarol 1 (Sebastián Ojeda) – Atlético de Rafaela 8 (Valentino Gandín x 4, Juan Argañaráz x 2, Bautista Kornchu y Vicente Scarafía), 9 de Julio 3 (Tomás Santos x 2 y Francisco Núñez) – Ferrocarril del Estado 2 (Alan Sosa y Diego Villarreal).



NOVENA DIVISIÓN: Independiente San Cristóbal 0 – Ben Hur 3 (Enzo Clement x 2 y Tomás Laurino), Dep. Libertad 1 (Esteban Larrea) – Unión 2 (Tomás Franza y Valentín Milanesio), Argentino Quilmes 1 (Cristian Sala) – Sportivo Norte 1 (Axel Salies), Peñarol 0 – Atlético de Rafaela 9 (Diego Maciel x 2, Santino Boidi x 2, Luciano Lobo, Octavio Gadler, Alejo Gómez, Iván Delguste y Yoel Molina), 9 de Julio 1 (Gastón Bouhier) – Ferrocarril del Estado 3 (Agustín Acevedo y Bruno Vulpetti).



NOVENA ESPECIAL: Dep. Libertad 0 – Unión 2 (Gino Villa y Freddo Bonazza), Peñarol 0 – Atlético de Rafaela 3 (Felipe Soperez x 2 y Elías Roldán), 9 de Julio 0 – Ferrocarril del Estado 1 (Kevin Suárez Añazgo).



CATEGORÍA 2009: Ben Hur 3 (Martín Rivero, Jeremías Restelli y Bautista Esborraz) – Independiente San Cristóbal 1 (Máximo Rodríguez), Unión 2 (Facundo Ortega y Juan Scarafía) – Dep. Libertad 0, Sportivo Norte 5 (Braian Alvarez, Enrique Farías, Gerónimo García x 2 e Ignacio Peralta) – Argentino Quilmes 0, Atlético de Rafaela 12 (Valentino Valiente x 4, Denis Stracqualursi x 4, Bautista Lorenzatti x 3 y Lorenzo Henzenn) – Peñarol 0, Ferrocarril del Estado 2 (Mateo Zbrun y Benjamín Jaqui) – 9 de Julio 1 (Alberto Boffelli).



CATEGORÍA 2010: Ben Hur 3 (Agustín Colucci, Agustín Imoberdorf y Tomás Magaldi) – Independiente San Cristóbal 0, Unión 6 (Andrés Striker, Bruno Morlachi, Mateo Barra, Genaro Barraza, Lautaro Osorlo y Catriel Colombero) – Dep. Libertad 0, Atlético de Rafaela 3 (Agustín Williner x 2 y Santiago Asselborn) – Peñarol 1 (Mauro Maccia), Ferrocarril del Estado 0 – 9 de Julio 0.



Próxima fecha (2ª): Atlético de Rafaela vs Argentino Quilmes, Sportivo Norte vs Deportivo Libertad, Unión vs Independiente San Cristóbal, Ben Hur vs Ferrocarril del Estado, Peñarol vs 9 de Julio.