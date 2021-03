Guille Sara: “Jugamos mal” Deportes 31 de marzo de 2021 Redacción Por El arquero y uno de los referentes de la Crema no fue con vueltas tras el empate ante San Telmo. Al equipo le cuesta y se hace cargo: “En el ST nos sacamos la tibieza de encima y tratamos de ser protagonistas y jugamos un buen ST”.

FOTO ARCHIVO GUILLERMO SARA. / El arquero albiceleste se refirió al empate ante San Telmo y a la actuación del equipo.

El comienzo que tuvo Atlético de Rafaela en la temporada 2021 de la Primera Nacional no fue el esperado. Si bien era previsible que le costara ya que es un equipo ‘nuevo’, con muchos que llegaron casi sobre el comienzo mismo y mientras transita el camino se van ‘conociendo’, desde lo futbolístico, hasta aquí, viene dejando muchas dudas.

“No tuvimos un buen PT, hay que ser sinceros, jugamos mal, no era lo que habíamos planteado en la semana”, afirmó sin pelos en la lengua Guillermo Sara, en diálogo con radio ADN, luego del 0 a 0 ante San Telmo. “En el ST nos sacamos la tibieza de encima, tratamos de ser protagonistas. En 15, 20 minutos generamos situaciones muy claras de gol que nos podrían haber dado el partido. Con la expulsión nos costó, creo que el empate terminó siendo justo”, agregó.

Con respecto al resultado final, Sara apuntó: “Si contás situaciones claras de gol creo que claramente nos podríamos haber llevado el partido pero después, con lo flojo que fue el PT, y en cuanto a funcionamiento nos costó bastante, en ese sentido creo que el empate termina siendo justo”. Y si bien nadie quedó conforme, con el rendimiento y quizás porque se podría haber sumado la primera victoria, el ‘Melli’ destacó: “Son dos partidos que no nos convierten, nos hacemos fuerte, que es importante, buscándole el lado positivo, esperemos que ahora de local podamos cambiar esta racha y hacerla ganadora”.

Por último, y al ser consultado por las muchas indicaciones que se lo escuchó dar durante el encuentro en la Isla Maciel, Sara señaló: “Soy mucho de hablar, de gritar, trato de ordenar desde donde se pueda. En el PT faltó otra cosa más que gritos y eso, faltó actitud que fue lo que nos hizo tener un mejor segundo tiempo. En el entretiempo el entrenador nos retó un poco, nos hicimos cargo de la situación y salimos a jugar un buen segundo tiempo”.