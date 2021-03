Carta de lectores Carta de Lectores 31 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Nacimiento, Vida, Pasión, Muerte y Resurrección



Sr. Director:



¡Jesús nació y murió por Nosotros!. Después de la felicidad que año a año, renovamos los cristianos, con más fuerza, esperanza y algarabía; el nacimiento del Salvador, sobreviene la tristeza y el padecimiento de Su Pasión y Muerte. Felicidad y padecimiento, se conjugan permanentemente en la vida. Este año, como en el anterior, se suma un flagelo más; la pandemia. Cuando hablo de flagelos, me vienen a la mente los que injustamente padeció Jesús, una tortura desenfrenada y sangrienta. Nuestro sufrimiento, nos acerca más a Él y nos hace entender en carne propia lo que sufrió; apoderándose de nuestro corazón, una gran tristeza y angustia.

Mientras estuve internada, por Covid, viví la secuencia de la pasión de Cristo, y me imaginaba caminando juntos por la Vía Dolorosa; pero también pensé en Su resurrección . Y ello me llenaba de esperanza, tranquilidad y alegría de saber que estaba viviendo lo que Él vivió. Escuchar, leer, día a día, las enseñanzas que durante su Divina Vida nos dejó, es sentirla permanentemente como un alimento al espíritu, para peregrinar en este mundo.

Caminar juntos, observando Sus pies, dando pasos que lo llevan a cumplir una hermosa misión; la del amor y la bondad, es lo que nos empuja a seguirlo. Él estará siempre a nuestro lado; acompañando, consolando, amando.

¡Resucitó!.

Queridos lectores y lectoras, hagamos que los sufrimientos de Jesús, y Su muerte no hayan sido en vano y que Su resurrección, sea luz de vida eterna en nuestro corazón. Felices Pascuas.





Ana María Abuh Arias de Abeillé

Rafaela