Acompañar la sexualidad de nuestros hijos: a hablar se aprende hablando

A pesar de que no nos resulte fácil hablar abiertamente del tema de la sexualidad, no se puede negar que es parte fundamental del desarrollo sobre todo de niños y adolescentes, por lo que merece mayor atención por parte de los padres, madres y aquellas personas significativas en sus vidas.

Si bien la sexualidad por mucho tiempo se ha igualado a la idea de genitalidad y relaciones sexuales, incluye mucho más. La sexualidad está presente en todas las edades, en todo el cuerpo y en todos los vínculos que entablamos, por lo que no sólo se liga a cuestiones biológicas sino también a factores psicológicos y relacionales, pudiéndose expresar de formas muy diferentes.

Es por esto que es fundamental poder romper los mitos acerca de la sexualidad de niñxs y adolescentes a partir de la reflexión sobre todas las dimensiones que incluye. Esto nos permitirá como familias posicionarnos de una forma más abierta y comprensiva en lo que al tema refiere, manteniendo una buena disposición para escuchar y crear un clima de confianza y afecto que les permita a nuestros hijos/as expresar sus dudas e inquietudes.

¿Cuándo comenzar a educar en sexualidad? ¿Debemos hablar de sexualidad con niños y adolescentes si no preguntan nada al respecto? ¿Cómo respondo a las preguntas de mi hijos sobre sexualidad? ¿Cómo acompaño a mi hijx en los cambios corporales que se dan en la pubertad? ¿Cómo ayudamos a los adolescentes a tomar decisiones saludables sobre su sexualidad? Estas y otras preguntas son las que se proponen abordar las profesionales de La Kunga -Espacio Integral Familiar- en la nueva propuesta de talleres para padres.

Bajo la frase “A hablar se aprende hablando”, a partir del mes de abril se inicia un ciclo de encuentros destinados a padres y/o cuidadores de niños de 0 a 12 años y de adolescentes (de 13 a 18 años), para compartir y construir juntos reflexiones en torno a la sexualidad y la manera más adecuada de acompañar a nuestros hijos en su desarrollo.

