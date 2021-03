Se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Colon y Recto Locales 31 de marzo de 2021 Redacción Por En virtud de conmemorarse hoy este día, Salud, a través de la Agencia de Control del Cáncer, distribuirá Test que sirven para su detección temprana en distintas localidades santafesinas. Este miércoles en la plaza 25 de Mayo de nuestra ciudad, de 10 a 12 se llevará a cabo esta actividad.

FOTO PRENSA GOBERNACION TEST DE SANGRE. Existen conductas saludables y mecanismos de tamizajes para prevenir la enfermedad.





El Ministerio de Salud, a través de su Agencia de Control del Cáncer, recuerda que este 31 de marzo es el Día mundial de la prevención del cáncer de colon y recto, señalando que existen conductas saludables y mecanismos de tamizajes para prevenirlo, y que están disponibles en distintos puntos del territorio provincial de manera gratuita.

El cáncer de colon y recto (CCR) es uno de los tumores malignos más frecuentes. En Argentina y en la provincia de Santa Fe es la segunda causa de muerte por cáncer: a su vez, es el tercer tumor con mayor incidencia en hombres y mujeres. Sin embargo, detectado tempranamente sus posibilidades de cura son de más del 90 por ciento.

Este tipo de cáncer es uno de los más comunes en todo el mundo y también de los más fáciles de diagnosticar. Es importante entonces hacer una detección temprana de las posibles lesiones precursoras como lo son algunos tipos de pólipos o adenomas: unas lesiones que pueden progresar hacia el CCR en un proceso lento, que se desarrolla en un período de 10 a 15 años.

"En las sociedades médicas crece la preocupación por sensibilizar a la población sobre la importancia de no abandonar los controles médicos, incluso durante la actual pandemia de Covid-19. Según un relevamiento de la Sociedad Argentina de Coloproctología (SACP), las consultas y cirugías por cáncer colorrectal cayeron entre un 50% y un 72% entre marzo y agosto de 2020, respecto al mismo período de 2019", mencionó la directora de la Agencia de Control del Cáncer, Graciela López de Degani y remarcó: "es indispensable instalar este problema de salud en la agenda pública, recordando que existen controles que permiten mantener todos los cuidados y distanciamiento que se requieren en este contexto".

En este sentido, la directora provincial recordó que existe un sencillo Test de Sangre oculta en Materia Fecal que sirve para detectar la presencia de sangre que no se ve a simple vista. En el marco del Día Mundial de la Prevención del cáncer de colon y recto, la Agencia de Control del Cáncer distribuirá estos Test a hombres y mujeres entre los 50 y 75 años en distintas ciudades de Santa Fe.

En nuestra ciudad esta acción de prevención se llevará adelante hoy, en la plaza 25 de Mayo, de 10 a 12.



DETECCION TEMPRANA

La prevalencia del cáncer de colon y recto se da en su gran mayoría en hombres y mujeres adultos, mayores de 50 años y hasta los 75. Es por este motivo que a partir de esa edad deben realizar todos los años un Test de Sangre Oculta en materia fecal, que detecta la posible presencia de pólipos o adenomas, que pueden crecer lentamente y transformarse en cáncer.

Es un análisis simple, fácil de realizar, que no produce molestias y no requiere dieta previa, y que detecta la presencia de sangre en materia fecal, signo de posibles lesiones colónicas que requieren mayor estudio.

Cuando el cáncer colorrectal es detectado en etapas tempranas, las posibilidades de cura aumentan a más de un 90%. Es por eso que el acceso oportuno al diagnóstico temprano es una política de salud que la Agencia de Control del Cáncer impulsa para el cuidado de la salud de la población santafesina mediante la distribución de estos test en áreas priorizadas.



ALIMENTACION, ACTIVIDAD FISICA

Y UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE

Mantener un peso corporal saludable, realizar actividad física regular y una dieta sana, rica en fibras, variada y equilibrada es importante para la prevención del cáncer en general, y del cáncer de colon y recto en particular.

Los potenciales mecanismos que generan cáncer asociados a la obesidad están relacionados con anormalidades metabólicas y hormonales, por lo que la ausencia de grasa corporal disminuye el riesgo de cáncer en hombres y mujeres.

Además, existen ciertos factores que dependen del estilo de vida y que predisponen a la aparición del cáncer de colon, como, por ejemplo, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol. Es importante también prestar atención a los cambios en el ritmo intestinal y hacerse los controles médicos de rutina.