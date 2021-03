Preocupa la situación epidemiológica Locales 31 de marzo de 2021 Redacción Por En los últimos días se observa un aumento sostenido de casos y una aumento en la ocupación de camas en el hospital Dr. “Jaime Ferré”, evidenciando según precisó el director del efector, una situación epidemiológica muy compleja.

Más allá de que nadie quiera asegurar que la segunda ola de la pandemia está a la vuelta de la esquina, lo cierto es que en la ciudad y la región en las últimas semanas se observa un aumento importante de casos, lo que repercute en un aumento en la internación y en las posibilidades de complicaciones.

Al respecto, el director del hospital Jaime Ferré, Dr. Diego Lanzotti, explicó: “En lo inmediato nosotros no describimos a esto como una segunda ola, si decimos que hay un aumento progresivo de casos. Nosotros hace un mes que tenemos la tercera parte de los internados que tenemos actualmente. Hoy tenemos 30 internados COVID positivos entre moderados y graves, lo que significa que ya estamos en una situación epidemiológica muy compleja.

El profesional sugirió que considera que es el momento de volver a los cuidados extremos, porque estamos como sociedad en una situación en donde de un día para otro puede cambiar completamente el escenario sanitario.

Lanzotti al analizar los factores que influyen en esta suba de contagios, dijo que “son una sumatoria de cosas, por un lado tiene que ver con los viajeros del exterior, donde se ha demostrado en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la presencia de todas las cepas, excepto la sudafricana con circulación comunitaria a través de contactos con gente que viajó, y tiene que ver un poco con el relajamiento en las medidas, fruto del cansancio que produce una pandemia tan larga. No hay experiencias en pandemias de este tipo, pero nos estamos dando cuenta que la gente llega un momento en que no resiste más, no solamente por lo económico sino por lo social”.

Además el director del hospital, manifestó que “cada vez se nos hace más difícil a todos, pero hoy estamos ante enfermos de un grupo etario de gente productiva, de gente joven, donde se nos hace muy complicado y lleva mucho esfuerzo por parte del sistema sanitario sostener a este tipo de pacientes”.



El director del hospital habló respecto a la demanda actual y a la ocupación del efector, y contó que “la sala de terapia intensiva tiene capacidad para llegar hasta 30 pacientes, hoy tenemos realmente funcionando para 17 pacientes, porque el personal ha sido diezmado por la pandemia, es decir, hay mucha gente que ha perdido la capacidad que tenía en marzo del año pasado para trabajar y el recurso humano crítico ha disminuido en cantidad y calidad; no en la calidad de trabajo sino en la posibilidad de desarrollar horas de trabajo. Todos los que han sufrido la enfermedad por haber estado enfermo o por haber estado trabajando en pandemia, hoy no son los mismos de antes, me incluyo”. Y continuó: “Más allá de que tengamos un conocimiento un poco más acabado de cómo se comporta el coronavirus, tenemos que tener en cuenta que nadie en la sociedad es el mismo que antes”.



El doctor Lanzotti, indicó que es complejo poder estimar cuanto más tiempo se extenderá la pandemia de coronavirus y advirtió que “hay que pensar que en el otoño y en el invierno, vamos a tener que tomar medidas que tal vez no hicieron falta en el verano, donde tuvimos un diciembre con pocos casos, un enero y febrero con disminución de contagios gracias al aire libre, pero ahora nos volvemos a encerrar por el frío, y empiezan a subir los riesgos. Tenemos que tratar de mantener las medidas de prevención para evitar el nivel de contagios. Los contagios que tenemos ahora, no se relacionan con las últimas actividades que se han habilitado, esto bien dándose aproximadamente hace un mes y se debe al relajamiento que se observa”. Y agregó: “Hay que volver a insistir, hay que hacer un mayor esfuerzo, porque la población a la que la afecta la enfermedad gravemente es gente todavía joven”.