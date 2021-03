“Si Binner viviera los echaría a todos por el plan de vacunación en Rosario” Locales 31 de marzo de 2021 Redacción Por La declaración fue formulada por el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Gabriel Chumpitaz, quien además criticó duramente al gobierno nacional.

El Diputado Provincial de Juntos por el Cambio Gabriel Chumpitaz se manifestó acerca del plan de vacunación que se está llevando adelante en la provincia y sobre todo, en la ciudad de Rosario, afirmando que es desprolijo, discriminatorio y sectario.

Ante el reclamo de muchos vecinos y adultos mayores del rango etario de 70/ 80 años, quienes se inscribieron en el sistema de vacunación provincial y que fueron derivados a los distritos municipales, no se observan resultados positivos ya que las pocas vacunas que llegan a la ciudad de Rosario son enviadas al centro de vacunación instalado en el predio de la ex rural, y un número casi inexistente para los barrios y los distritos periféricos de la ciudad.

En este sentido Chumpitaz remarcó: “se olvidaron de los adultos mayores, con el agravante que dejaron sin vacunar a los abuelos que están en los barrios, constituyéndose este accionar en una política discriminatoria, sectaria y desprolija. Si Binner viviera los echaría a todos por este fracaso e inoperancia en el plan de vacunación”.

Días atrás, en la Legislatura Provincial fue presentado un proyecto por el cual se elevaría a juicio político si existieren a los funcionarios que se hayan vacunado antes del orden establecido y de acuerdo a la planificación correspondiente. Al mismo tiempo, se constituye una Comisión Bicameral Investigadora de todos y cada uno de los casos en particular del “Vacunatorio VIP” en la Provincia de Santa Fe, como también la eliminación del “personal estratégico”, entendiendo ello como una determinación preferencial.

Al respecto y para culminar, Chumpitaz, hombre referente del espacio de Patricia Bullrich en Santa Fe, sentenció: “No se puede esperar más nada del Gobierno Nacional, quien prometió 10 millones de dosis para Enero y al día de hoy vacunó menos del 4% de la población Argentina. Y menos aún del Gobierno Provincial que está arrodillado ante Alberto Fernández y Cristina de Kirchner. Pero si le exigimos a la Municipalidad de Rosario que no se olvide de los barrios y de su gente”.