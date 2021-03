“La responsabilidad individual es la clave para poder sortear esta situación” Locales 31 de marzo de 2021 Redacción Por Lo aseguró el intendente Luis Castellano luego de reunirse con los equipos de salud municipales y provinciales para evaluar y establecer estrategias conjuntas ante la llegada de la segunda ola de coronavirus.

FOTO COMUNICACION SOCIAL ENCUENTRO. Castellano junto a los equipos de salud municipales y provinciales en el Salón Verde.

“La responsabilidad individual es la clave para poder sortear esta situación”, afirmó el intendente Luis Castellano, al cabo de un encuentro mantenido este martes, en el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela, con los equipos de salud y sociales municipales y provinciales. Participaron el director del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, Diego Lanzotti; el coordinador local del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) 107, Alejandro Brasca; la directora regional de Salud Rafaela, Eter Senn; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; y el subsecretario de Salud, Martín Racca. “Tenemos todas las actividades en marcha y la idea es no restringir porque sabemos que la situación económica es apremiante. Entonces, la única fórmula es la responsabilidad individual con el distanciamiento y el uso del barbijo. Sobre esto vamos a trabajar muy fuerte, a la par del fortalecimiento del equipo, el plan de vacunación, que viene a buen ritmo, y la coordinación de nuestros equipos social y de salud”; expresó Castellano.

Además explicó: “Evaluamos diferentes temas, desde la vacunación hasta esta la segunda ola que ya está entre nosotros”. Y destacó que “planificamos para poder trabajar en el proceso que se nos viene por delante junto con la llegada del frío y el aumento de casos que lo vemos con mucha preocupación”.



TRABAJO EN EQUIPO

Por su parte, Myriam Villafañe expresó que “el trabajo de los equipos municipales y provinciales será muy importante a la hora de atender esta segunda ola. Tenemos la experiencia del año pasado. El 107 fue una parte fundamental en la comunicación con cada vecino y vecina”. La secretaria comentó que “pudimos conversar sobre el funcionamiento del Hospital, lo que tenemos como experiencia del año pasado y lo que se viene en esta etapa para mejorar y brindar un mejor servicio”. Agregó que “también abordamos el trabajo coordinado con los sanatorios privados, la logística de vacunación y la posibilidad de acelerar los procesos para beneficiar a la sociedad y descongestionar el sistema de salud”.



TOMAR CONCIENCIA

Por su parte, Diego Lanzotti comentó que “hoy no tenemos el mismo Hospital que hace un año, y enfrentamos el desafío de la atención habitual -que es no COVID-19-, la atención COVID-19 y una campaña de vacunación sin precedentes en el mundo. Esto provocó que nos hayamos unido entre los efectores provinciales y municipales para poder llevar adelante los tres aspectos. También, recibimos la colaboración de la salud privada que vamos a seguir solicitando”.

Sin embargo, el doctor Lanzotti aseguró: “Notamos un marcado incremento de la cantidad de casos de coronavirus ya que contamos 30 pacientes internados en el Hospital, con cuadros de moderados a severos. Esto significa que necesitamos un Hospital al ciento por ciento para COVID-19 y necesitamos que las demás patologías también se resuelvan”. “Lo fundamental es que la comunidad tome conciencia de que en ésta estamos todos y necesitamos de su colaboración”; remarcó.



GESTION

Finalmente, Eter Senn, resaltó que “en la gestión de la Provincia tenemos tres ejes fundamentales de trabajo: la gestión en sí, atender la pandemia y el plan de vacunación. En relación a este último, las dosis que recibe la Nación se distribuyen por la población asignada a cada provincia, y a su vez, la asignada a cada región”. La directora detalló que “venimos con un proceso acelerado de vacunación en Rafaela donde estamos terminando con las personas de 75 años. En tanto y en cuanto recibimos vacunas, aceleramos los procesos del sistema de vacunación”. A su vez, expresó que “en la región también se está vacunando a un ritmo sostenido y de acuerdo a la cantidad de personas que están inscriptas en el sistema”. También estuvieron la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo, y la coordinadora de Gestión Territorial y Transporte, Mónica Andreo.