"Asumir esta etapa con mucho cuidado" Locales 31 de marzo de 2021 Redacción Por El gobernador santafesino volvió a hablar ayer sobre la situación de la pandemia.

FOTO PRENSA GOBERNACION EN ROSARIO. Perotti y Martorano recorrieron el operativo de vacunación.

El gobernador de la provincia aseguró este martes que, por ahora, en Santa Fe no habrá modificaciones en la normativa vigente sobre Covid-19, y solicitó: “Tenemos que cuidarnos entre todos, no hay otra manera”. En el marco del creciente número de casos positivos Covid-19, el gobernador Omar Perotti remarcó en rueda de prensa que, “el deseo de todos es mantener un muy buen ritmo de actividades en el sector productivo, laboral y de la obra pública en la provincia de Santa Fe. Y esto, para poder sobrellevarlo, al igual que el funcionamiento de nuestras escuelas, tiene un correlato: la responsabilidad de cada uno de nosotros”.

En ese sentido, Perotti recordó que “en la primera etapa de la pandemia tuvimos que aumentar el número de respiradores y de camas críticas. Después, ir capacitando y ampliando centros de salud en distintos lugares de la provincia. Ese personal, que en aquel momento se redujo hasta un 30% por el aislamiento o por contagio, hoy está plenamente vacunado. Es decir, lo tenemos con un grado de mayor protección”.

En paralelo, consultado sobre la posibilidad de un cambio de fase, el gobernador explicó que “hasta aquí vamos a sostener las normativas vigentes. Vamos a tener, frente a la dinámica de la situación, una observación diaria para mantener el mayor nivel de actividad laboral, productiva y educativa. Pero todo esto tiene, más que nunca, un resguardo en la conducta individual y en la responsabilidad social que podamos estar asumiendo”.

Y añadió: “Hay que tomar una conducta muy firme de cuidado y asumir esta etapa sin miedo, pero con mucho cuidado. El Dispo (Distanciamiento social, preventivo y obligatorio) establecido por Nación, al que adhirió la provincia, sigue vigente hasta el 9 de abril. Pero independientemente de lo normativo, la insistencia y el pedido de colaboración con cada uno de ustedes es que no esperemos una nueva norma para cuidarnos más. Eso lo tenemos que hacer todos los días nosotros, desde siempre. Es necesario e imprescindible hacerlo. No hay otra forma, no hay secretos”, subrayó el titular de la Casa Gris.



CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

Perotti también se refirió a la campaña de vacunación que el gobierno de la provincia lleva adelante para docentes y personal auxiliar. “Gran parte del nivel primario, todos los que se anotaron, están vacunados” expresó el gobernador. El mandatario provincial pidió que “quienes no se anotaron, lo hagan para poder tener la instancia cerrada, tanto en los niveles primario como secundario”. “Queremos seguir coordinando en cada lugar de la provincia las acciones para que el proceso de vacunación fluya”, destacó el gobernador. A la par, Perotti agregó: “En Rosario vamos a seguir coordinando las acciones, queremos poder trabajar al mismo ritmo con los centros del municipio que es donde, si tenemos más intensidad, podemos llegar a tener un avance importante en el ritmo de vacunación”. Para Perotti ahora “hay que vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, por lo cual toda articulación y toda colaboración es a favor del proceso de vacunación. Vamos a plantearle al intendente (Javkin) seguir vacunando Jueves Santo, Viernes Santo y el sábado. Solamente el Domingo de Pascua va a haber un alto. Esto es lo que queremos articular para que no tengamos desfasajes, en el ritmo de vacunación, con todos los distritos”.



300 MIL DOSIS APLICADAS

Por su parte, la ministra de Salud, Sonia Martorano, realizó un balance del plan de vacunación: “Hoy vamos a alcanzar las 300 mil dosis aplicadas. Estamos en más del 86% de aplicación y siguen llegando vacunas. Ayer ingresaron 23.400 y hoy están llegando 18.000 Covishield, que las vamos a distribuir en aquellos lugares donde no tiene freezers para poder llegar a lugares más pequeños, con más dificultad para el acceso. La idea es terminar con los mayores de 80 y ya comenzamos con 75 a 80 años”.

A continuación, destacó que “se priorizaron los grandes conglomerados, porque es donde hay más circulación comunitaria, donde en la primera ola tuvimos más inconvenientes; recuerden que el año pasado en 150 localidades tuvimos clases presenciales, es decir, hubo lugares donde, por baja circulación, pudimos tener clases presenciales. En esos lugares también vamos a estar vacunando, pero unos días después”.

Sobre si hay circulación de la cepa Manaos y Reino Unido, Martorano explicó que “no las identificamos en la provincia de Santa Fe, pero no es comunitaria; son casos que se identificaron en personas que viajaron al exterior o tuvieron contacto y están aislados. En nuestra provincia enviamos hisopados al Malbrán y, hasta hoy, no tenemos ningún positivo. Podemos tenerlo, está dentro de las posibilidades y los casos que mandamos están absolutamente aislados y controlados como si lo fueran”.



SEGUNDA DOSIS

Finalmente, respecto a la estrategia de retrasar la aplicación de la segunda dosis, la ministra explicó que “en Reino Unido hubo una experiencia de prorrogar la otra dosis hasta 90 días. Incluso, se habla de que aumenta el nivel de anticuerpos”, dijo, y puntualizó: “Esa es la normativa que estamos recibiendo de Nación, sería la de AstraZeneca, de la cual estamos recibiendo más dosis. De manera tal de vacunar a más personas con una dosis y luego comenzar con la segunda. En tanto que, respecto a la Sputnik, que son dos componentes diferentes, a medida que recibamos el segundo, tenemos capacidad para colocar”. Para cerrar, el gobernador detalló: “En el caso de AstraZeneca y Sinopharm, la primera y la segunda dosis son iguales. En el caso de la Sputnik, la segunda es diferente, por lo cual el tratamiento será diferente. Pero respecto a las primeras dos, tenemos la posibilidad, en esa franja de los 90 días que van a llegar más vacunas, de poder aprovecharlas y que más gente tenga la primera dosis colocada. Lo que está comprobado es que las primeras dosis de estas vacunas dan un resultado de efectividad superior al 60%. Y ese ya es un elemento importante para que cada uno tenga como protección”.