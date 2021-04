No sé si me entendés...Ese sintagma del título en nuestra lengua, tal vez fue motivo de reemplazo a una evitada interrogación directa que una docente dirigió a su alumna en un examen de nivel terciario… hablaban en castellano ambas, pero pareció que no se entendían. Nuestro entrevistado es un estudioso de los idiomas extranjeros. Ser un inquieto observador le permitió desarrollar su vocación que fue la profesión elegida por décadas. Poder resumir en esta edición su mirada reflexiva desde su conocimiento específico sobre el tema deja en claro la importancia de la comunicación así como el estudio con esfuerzo y dedicación para lograr los objetivos previstos. Raúl Alberto Vigini [email protected]