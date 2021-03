El recuerdo a 40 años del cartel "Jones-Reut" en Brasil Deportes 30 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO DIALOGO./ Frank Williams y el "Lole" en 1981. CARTEL./ La imagen de lo que pasó en Jacarepaguá.

La temporada 1981 de la Fórmula 1 tuvo como protagonista a Carlos Reutemann, quien tuvo que conformarse con el subcampeonato. Ayer se cumplieron 40 años de una situación que marcó al santafesino en la categoría. Era el Gran Premio de Brasil, en Río de Janeiro, y Williams colocó un cartel con una orden clara: debía dejar pasar a su compañero de equipo, Alan Jones.

En la carrera anterior en Estados Unidos, Lole se había dejado superar por Jones aunque luego lo negó ante la prensa, acatando la orden de Sir Frank Williams, que le hizo respetar el contrato que había firmado: allí había una cláusula que indicaba que para ganar o no cederle la posición a Jones debía superarlo por más de siete segundos.

Reutemann, que había hecho la pole y punteba con comodidad bajo la lluvia en Jacarepaguá, hizo caso omiso al nuevo cartel que le ponía el equipo británico con el doloroso "JONES-REUT". La carrera terminó y Lole logró la victoria, lo que sería la penúltima de su campaña en la F1. “Nunca vi ningún cartel. La carrera fue difícil porque llovía todo el tiempo y había que concentrarse en el auto para no cometer el más mínimo error”, dijo Carlos. “Desde hoy, Reutemann es un enemigo más”, retrucó Jones.

“Se puso el cartel porque era lo establecido para casos como éste, Reutemann debió acatar la orden en la vuelta siguiente en la que se lo colocaron”. comentó Williams. Tal vez aquella desobediencia le costó el título a Reutemann, algo que nunca reconoció o por lo menos se animó a reconocer.

En el libro que escribió el periodista Alfredo Parga, titulado "Los días de Reutemann", Lole expresaba los siguiente sobre aquel momento: "Alfredo, si yo veía ese cartel no podía regresar a la Argentina".

Con respecto a esa "desobediencia" y la posibilidad que ello le hubiese jugado en contra en la definición del campeonato el 81, Reutemann comentó: "No lo se realmente. En el podio de Brasil quedé solo con Patrese que llegó tercero, Jones no fue y el equipo no me acompañó en esa victoria".

Reutemann logró en 1981 dos triunfos, el restante fue en Zolder, Bélgica, y siete podios, llegando a la última fecha, en Las Vegas, puntero del campeonato y peleando mano a mano contra el brasileño Nelson Piquet.

El Williams #2 largó desde la pole pero apenas llegó en el 8° lugar, con un rendimiento paupérrimo, y el brasileño con un pálido 5°lugar se consagró campeón. Pasaron 40 años de aquella rebeldía de Lole, quizás la travesura que nunca se bancó Frank. (Fuente: Carburando).