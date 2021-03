Fin de semana en tres niveles

Este domingo, ante una buena cantidad de público en el gimnasio Centenario y cumpliendo los protocolos establecidos, 9 de Julio venció a Almagro por 3 a 0 en uno de los partidos correspondientes a la primera fecha del torneo Apertura femenino de primera división de la Asociación Rafaelina de Voley.

Los parciales fueron los siguientes: 25 a 11, 25 a 18 y 26 a 24, al cabo de 1h15m de juego. Dirigieron Mario Schuster y Sofía Quintana.



ALMAGRO PRIMERO EN SUB 13

Se llevó a cabo el domingo en Libertad de Sunchales el Primer Grand Prix de sub 13 de la ARV «VG» con 7 equipos participantes, tres de los cuales fueron del Club Almagro. El equipo A de la entidad de calle Garibaldi obtuvo el primer puesto, superando a Unión de Sunchales en la final; el elenco B fue tercero y el C finalizó sexto.

En tanto, el sábado 27 se disputó el primer Grand Prix de sub 18 en Unión de Sunchales. Almagro presentó tres equipos que quedaron en las siguientes posiciones: Equipo «A» 3° Copa de Oro, el «B» 1° en Copa de Plata y asciende a Copa de Oro, mientras que el «C» no tuvo resultados positivos, pero fue un buen comienzo para este representativo. El ganador en Copa de Oro fue Unión.



EN BEACH VOLLEY

Este lunes terminó en Chile la etapa final del Circuito Sudamericano de Beach Volley con gran protagonismo de las duplas argentinas. Capogrosso/Azaad se quedaron con el título después de una final de alto nivel contra los locales Grimalt/Grimalt, mientras que Gallay/Pereyra fueron subcampeonas ante Chile.

El Circuito Sudamericano otorga puntos para la clasificación olímpica y es una etapa de preparación fundamental de cara a la Continental Cup, última instancia clasificatoria para los Juegos de Tokio.