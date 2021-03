Ramona le ganó a Libertad en el cierre de la segunda del Apertura Deportes 30 de marzo de 2021 Redacción Por Con gol de Misael Grimaldi el “Super Depor” se impuso como local ante el elenco Sunchalense.

Anoche se cerró la segunda fecha del Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la victoria del Deportivo Ramona por 1 a 0 ante el Deportivo Libertad.

El gol para la victoria del elenco local fue anotado por Misael Grimaldi a los 18 minutos del segundo tiempo. En Reserva si ganó Libertad por 3 a 1.



POSICIONES: Quilmes 6, puntos; 9 de Julio 6; Florida 4; Atlético 4; Ramona 4; Peñarol 3; Aldao 3; Tacural 3; Talleres 3; Libertad 3; Brown 2; Unión 1; Sportivo Norte 1; Bochazo 1; Ben Hur 0; Ferro 0



PRÓXIMA FECHA (3ª): Jueves: Atlético de Rafaela vs Peñarol, 9 de Julio vs Dep. Tacural. Domingo: Florida vs Unión, Brown vs Sportivo; 9 de Julio vs Tacural; Ferro vs Aldao; Talleres MJ vs Ben Hur; Quilmes vs Dep. Ramona; Libertad vs Bochazo.