Ejarque, el árbitro para el sábado

En la jornada de ayer AFA dio a conocer las designaciones arbitrales para la fecha 4 de la Primera Nacional y Mario Ejarque estará en nuestra ciudad el próximo sábado, 16hs, para Atlético de Rafaela vs Defensores de Belgrano.



A continuación el programa completo de encuentros, días, horarios y árbitros.



ZONA A



Sábado 3 de abril: 15.30 hs. Estudiantes (BA) vs Riestra (Sebastián Zunino), 16.30 hs. Tigre vs Estudiantes (RC) (Hernán Mastrángelo), 17.30 hs. Agropecuario vs Dep. Maipú (Gastón Suárez), 19.00 hs. Mitre (SdE) vs Belgrano (Yael Falcón Pérez). Domingo 4 de abril: 14.30 hs. Atlanta vs San Marín T (Ramiro López), 18.50 Quilmes vs Temperley (Pablo Giménez). Lunes 5 de abril: 15.10 hs. Alvarado vs Gimnasia (MZA) (Nazareno Arasa), 21.10 hs. Chacarita vs Almirante Brown (Andrés Gariano)



ZONA B



Sábado 3 de abril: 15.30 hs. Instituto vs Güemes (SdE) (Pablo Dóvalo), 15.30 hs. Barracas Central vs Almagro (Yamil Possi), 16.00 hs. Atlético de Rafaela vs Defensores de Belgrano (Mario Ejarque).

Domingo 4 de abril: 14.45 hs. Tristán Suárez vs Ferro (Rodrigo Rivero), 15.30 hs. Brown Adrogué vs Villa Dálmine (Jorge Broggi), 16.00 hs. Brown Puerto Madryn vs San Telmo (Luis Lobo Medina), 16.45 hs. San Martín SJ vs All Boys (Federico Llobet), 17.00 hs. Gimnasia (J) vs Dep. Morón (Guillermo González). Lunes 5 de abril: 15.30 hs. Independiente Rivadavia vs Santamarina (Mariano González).