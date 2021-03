Violento asalto en un almacén de Haedo Policiales 30 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Tres delincuentes armados, con gorras y con las caras cubiertas por barbijos protagonizaron un violento robo en un almacén en de la ciudad de Haedo, en el Oeste del conurbano bonaerense.

Los maleantes golpearon a la dueña del local, le robaron todo el efectivo de la caja y luego violentaron a los ocasionales clientes para llevarles sus pertenencias.

El asalto se produjo en el comercio ubicado en Avenida Presidente Perón al 3900, frente al Metro Bus de Haedo. Esa avenida es conocida como la Vieja Gaona, que divide las localidades de Haedo y El Palomar.



EN POCO MAS

DE UN MINUTO

El violento y dramático hecho duró poco más de un minuto y quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar, que constataron el rostro de uno de los delincuentes quien fue tomado en primer plano cuando ingresó al almacén con la cara descubierta, según publicó Diario Popular.

"Los vecinos nos habían alertado que había una banda que venía robando en varios comercios cercanos y por eso estábamos preparados para si nos pasaba, entregarles lo que quisieran. Lo que nunca pensé es que se iban a manejar con tanta violencia: me golpearon en la cara y me lanzaron al piso", relató Heidi, dueña del almacén.



CON VIOLENCIA

Los delincuentes entraron con suma violencia, agredieron, robaron y huyeron a pie del lugar. Lo que sorprendió es que el asalto fuera a plena luz del día, con un gran tránsito vehicular y con varias cámaras visibles en el comercio.



EL BOTIN

"Se llevaron todo el dinero que había en la caja; los bolsos y carteras que estaban en un cuartito trasero. También se llevaron el dinero que yo tenía aparte para pagarle a un proveedor. A uno de los clientes le robaron 10 mil pesos porque recién había salido del banco. Quedó muy mal el señor, lloraba como un niño", detalló la comerciante.

La dueña del local informó que además del dinero, le robaron "celulares y tablets" que estaban en el salón contiguo al almacén y que se hizo la denuncia correspondiente.

La Policía bonaerense informó que se está en la búsqueda de los tres delincuentes y según se supo, hay optimismo porque gracias a las cámaras se identificó a uno de los delincuentes, aunque no trascendió el nombre.