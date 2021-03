Periodistas argentinos y del mundo reclaman al Reino Unido que ponga fin al colonialismo Internacionales 30 de marzo de 2021 Redacción Por Fue en el marco de una videconferencia mundial de APeRA en el marco de su eje de reivindicar la soberanía sobre las islas Malvinas.

FOTO APERA VIDEOCONFERENCIA. Se realizó ayer por la tarde con la participación de periodistas de diversos países.

Periodistas argentinos y del mundo le pidieron ayer al Reino Unido que en "forma urgente y sin más dilaciones" cumpla con las Naciones Unidas (ONU) y la "potencia invasora ponga fin así al colonialismo" en las islas Malvinas y el resto de las colonias en el planeta.

A través de una videoconferencia, los periodistas de la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA), a los que se sumaron profesionales en Bolivia, Italia y Rusia, pertenecientes de la Red Mundial de Periodistas de Habla Hispana, reclamaron al Reino Unido "terminar con la era del colonialismo y cumplir en forma urgente, incondicional y sin más dilaciones con las sucesivas resoluciones de la ONU, que instaron a la potencia invasora y a la Argentina a negociar la soberanía en las Malvinas y las islas del Atlántico sur".

En paralelo, los periodistas rechazaron la reciente exposición del primer ministro británico Boris Johnson, en la Cámara de los Comunes, de reforzar las bases militares en las Malvinas y otras colonias -como en Gibraltar, España-, "violando así la resolución 3149 de la ONU que prohíbe las acciones unilaterales en la zona en disputa, como lo es esa base militar".

El Reino Unido y Argentina deben sentarse a negociar, según la resolución 2065 de 1965, la soberanía sobre Malvinas, pero desde 1982 los ingleses desoyen reiteradamente esa medida del máximo organismo político internacional y sucesivas resoluciones anuales del Comité de Descolonización de la ONU.

Asimismo, APeRA apoya la reciente declaración de la Cancillería argentina que advierte que "bajo el argumento no reconocido por las Naciones Unidas de defender el 'derecho a la libre determinación', el Reino Unido sostiene la ilegítima presencia en el Atlántico Sur, con el objetivo de apropiarse de las riquezas que allí existen y controlar tanto el acceso a la Antártida como del pasaje bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico". El 14 de diciembre de 1960 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 1514 (XV) “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”.

Esa resolución marcó un hito en el proceso de descolonización impulsado por las Naciones Unidas, proclamando “la necesidad de poner fin, rápida e incondicionalmente, al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones”, y consagrando los dos principios fundamentales que debían guiar el proceso de descolonización: el de libre determinación y el de integridad territorial. En su párrafo sexto, referido al principio de integridad territorial, la resolución 1514 (XV) establece que “todo intento encaminado a quebrar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”, fijando una clara posición respecto de que allí donde estuviera en riesgo la integridad territorial de los Estados, no debe recurrirse a la aplicación de la libre determinación.

La Asociación de Periodistas de la República Argentina llevó a cabo ayer una videoconferencia con veteranos de Guerra de las Malvinas de todo el país y también participaron periodistas de la Red Mundial de Periodistas de Habla Hispana y profesionales que están realizando el Primer Curso de periodistas de APeRA en la Cuestión Malvinas, en el marco de uno de sus tres ejes de fundación: visibilizar los derechos argentinos sobre las Malvinas e islas del Atlántico sur.

Participó especialmente el funcionario Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Altántico Sur, quien expresó que este conflicto ¨no sólo implica el dolor de no ver la bandera sobre nuestro territorio, sino también el saqueo de los recursos naturales y una mirada militarizadora de la zona¨.

¨Malvinas es la llave para el control bioceánico y también para el control de la extracción de recursos naturales, ya que nuestra provincia está asentada sobre uno de las principales fuentes de proteína a nivel mundial¨, consignó.

El funcionario lamentó que la Pandemia de Covid limite algunas de las acciones con las que todos los años se conmemora el 2 de Abril, y en ese sentido sostuvo que se centrarán en la base Mariambio, en la Antártida, único territorio provincial libre del virus.

También apoyaron la iniciativa de APeRA los Periodistas de la Red Mundial de Periodista de Habla Hispana, Nicolás Trinchero, desde Rusia; Gustavo Siegrist, desde Bolivia; y Marcelo D'Aloisio, desde Italia.

Asimismo, participaron los veteranos de Guerra de Malvinas Juan Sosa, del Regimiento 5 de Paso de los Libres, Corrientes, y secretario de la Federación Nacional de Veteranos de Guerra, con asiento en la Ciudad de Buenos Aires; Pedro Pierri, del Grupo de Artillería de Defensa; y Daysi Rendo Gadea, viuda del veterano de guerra Carlos Maria Vergara Ruzo, piloto Civil del Escuadrón Fénix Comandante del turbo Commander AT 690 LV LTX de Gas del Estado, quien también pertenece a la Federación Nacional de Veteranos y es periodista de APeRA.

Tomaron parte además el veterano Ignacio Arcidiacono. piloto del Escuadrón Fénix, quien participó en Malvinas con el avión Citation de Policía Federal y es presidente del Escuadrón Fénix Veteranos de Malvinas Aviación Civil; Juan Medina, quien revistó en la Armada, embarcado en el Comando de la Flota de Mar; y Roberto Oliva, del Regimiento 7 Coronel Conde de La PLata.

También, los veteranos Eduardo Dalmedo, quien estuvo en el Regimiento de Infantería Mecanizado 7 y fue jefe de los Trenes de Campaña; Juan Francisco Durán, del Batallon de Vehiculos Anfibios; Alberto Bruno, quien perteneció al Batallón de Aviación de Combate 601 de Campo de Mayo; y Juan Manuel Morrone, quien estuvo en el Destructor ARA "Segui".Además, participaron los veteranos Aldo Antes, piloto del Avión twin otter de Fuerza Aérea; Amando Carballo, infante de Marina de la Fuerza de Desembarco en Malvinas; Jorge Alfredo Garcia, sobreviviente del Crucero General Belgrano, quien luego de reponerse fue enviado a la Estación de Radio en el BIM 5 de Río Grande; Juan Guanuco, quien estuvo en el Portaviones 25 de Mayo; y Héctor Horacio Chavez, del Grupo de Artillería de Defensa.

Además intervino en la videoconferencia Rodolfo Omar Ramírez, periodista de El Territorio, de Misiones y quien participó en la fuerza de desembarco "Operativo Rosario".

Por último, participaron los periodistas de APeRA que están realizando el Primer Curso para periodistas de APeRa en la Cuestión Malvinas: Patricia Salinas, Laura Oliva, Sofía Herrera y Alicia Panero, quien además es investigadora, historiadora y escritora y recientemente publicó el libro Solado Desconocido.

APeRa fue fundada el 22 de junio del año pasado y uno de sus ejes es visibilizar los derechos argentinos sobre las islas Malvinas del Atlántico Sur.