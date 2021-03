Test Drive Mercedes Benz A250 AMG-Line sedán con 224 CV Automotores 30 de marzo de 2021 Redacción Por Probamos la versión sedán del Clase A con el look deportivo de AMG, equipado con un impulsor de 2 litros, que eroga una potencia de 224 CV, asociado a una caja automática de 7 marchas, con doble embrague y levas al volante.

El Clase A de Mercedes Benz está destinado a marcar un capítulo importante de la historia de la marca alemana. Cuando se lanzó por primera vez en 1997 rompió con los códigos estilísticos de la terminal con sede en Stuttgart y llegó como un monovolumen chico. Tenía dimensiones, trazos y formatos extraños para ser un Mercedes. Para algunos fue una simpática propuesta, pero muchos otros, significó un importante traspié para la reputación intachable de Mercedes Benz.

Diseño Exterior Mercedes Benz A250 AMG-Line

El modelo ya nos había sorprendido en 2012 cuando protagonizó el cambio más profundo pasando de ser un monovolumen chico a un hatchback mediano. Es que los diseñadores de Mercedes Benz querían cambiarle por completo la estética, dejar atrás ese estilo tan criticado por los puristas, y apelaron por líneas sobrias y refinadas, aunque sin perder un estilo juvenil.

La nueva generación, lanzada en 2019, mantuvo esos conceptos y puso el acento en la modernidad, para seguir captando al público joven, conquistando ese nuevo cliente de la marca que ya siente que la automotriz alemana no es una marca exclusiva de gente madura.



Diseño Interior Mercedes Benz A250 AMG-Line

Abrimos las puertas del Clase A Sedán y nos encontramos con un ambiente que combina la distinción con la modernidad. Es también un verdadero espacio del arte que reúne diferentes texturas, colores y materiales nobles. En su diseño se vislumbran telas, cuero, napa, algunos entramados, inserciones cromadas y líneas rojas que le proporcionan un toque deportivo. Nos gustan mucho las tres salidas de aire centrales circulares en forma de turbinas. El volante con una base achatada, se encuentra forrado en cuero con pespuntes en color rojo y un fino picado donde se alojan las manos a las 9 y cuarto del volante.

Hasta el más distraído se da cuenta que lo más llamativo de este interior es el gran bloque que conforman la pantalla táctil con el tablero de instrumentos como un gran display digital. Allí se despliega una gran variedad de información y funciones del vehículo. Se puede operar de forma táctil, desde el volante (con numerosos botones y comandos) o con el pad de la consola. Desde la pantalla que se encuentra en el centro se opera el sistema multimedia MBUX (Mercedes Benz User Experiencia), que utiliza inteligencia artificial y detallaremos en el apartado de equipamiento.

Ingresar en el habitáculo del Clase A sedán no es tan sencillo como parece desde afuera. Es necesario que nos agachemos un poco.



Instrumental Mercedes Benz A250 AMG-Line

Como decíamos anteriormente el tablero forma parte de una gran pantalla, desde el centro del auto. Pero hablemos de este sitio, ubicado detrás del volante, que ofrece una excelente visibilidad al conductor.

Por defecto, exhibe dos cuadrantes circulares de diseño analógico para el velocímetro y el tacómetro. En el medio queda un espacio para configurar la información seleccionada, con la posibilidad de cambiar todo según tus gustos. Hasta podés dejar un gran mapa del GPS para ver el camino por el cual estamos transitando o cuánto nos falta para llegar al destino deseado.

Vale la pena destacar que este instrumental 100 % digital también nos permite seleccionar el color de fondo del tablero, la intensidad de la luz o la disposición de los elementos dentro de la pantalla.



Equipamiento Mercedes Benz A250 AMG-Line

Sin dudas lo más interesante de este novedoso sistema es la posibilidad de utilizar órdenes de voz. ¿Cómo es eso? Primero hay que ser educado y con solo decir “Hola Mercedes”, podemos pedirle a esa amable asistente virtual que sube o baje la temperatura, que nos cambie de radio o modifique la iluminación interior.

El modelo viene provisto del sistema de estacionamiento autónomo Parktronic, que hace casi todo por nosotros, y se nutre de la información proveniente de los sensores ubicados en la parte delantera y trasera, complementados por la cámara de visión posterior. Con este conjunto detecta el lugar adecuado para estacionar, pero para ello no podés circular a más de 30 km/h.

Seguridad Mercedes Benz A250 AMG-Line

Mercedes Benz es la marca que más innovaciones en seguridad ha introducido a lo largo de la historia de la industria automotriz. Por eso sus modelos están entre los más equipados en la materia. Si bien tiene una cantidad innumerable de asistencias a la conducción y de sistemas de seguridad activa, está preparado para soportar un impacto ofreciendo buena protección a los pasajeros. Para ello cuenta con aceros de alto límite elástico en gran parte de su estructura y un conjunto de siete airbags (de serie) entre los que se incluyen los frontales y laterales delanteros, de cortina para ambas plazas y de rodilla para el conductor.

El Clase A monitorea constantemente si alguna de las ruedas perdió presión y nos avisa para que vayamos a inflarla o repararla. Además, mide las conductas al volante y tiene en cuenta diferentes parámetros para determinar si estamos cansados o dormidos. Si lo detecta nos avisa con una señal indicando que paremos de manejar.

Motorización, transmisión y comportamiento Mercedes Benz A250 AMG-Line

La versión tope de gama del Clase A Sedán viene equipada con un motor turbo de 2 litros, que eroga una potencia de 224 CV y un torque de 350 Nm. Está asociado a una transmisión automática de 7 marchas, con doble embrague y levas al volante.

Una vez más nos sacamos el sombrero ante esta transmisión, tan eficiente como efectiva, sin retrasos ni patinamientos. Impecable. Para comprender su valor hay que verla viajar en séptima, provocando que el vehículo circule relajado como si estuviera en un spa. En nuestras pruebas de aceleración alcanzamos los 100 km/h partiendo de cero en 7,62 segundos, por otra parte en los ensayos de reprise de 80 a 120 km/h necesitó apenas 5,37 segundos.



Precios

El Mercedes Benz Clase A Sedán tiene su propia gama en Argentina conformada por tres versiones: A200 Style AT Style, A200 Progressive AT y A250 AMG-Line AT. Sus precios vigentes a marzo, respectivamente, son de USD 40.500, USD 45.000 y USD 55.000.

