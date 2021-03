Recomendaciones para una alimentación segura Sociales 30 de marzo de 2021 Redacción Por SEMANA SANTA

La Agencia de Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Rafaela, comparte a la comunidad una serie de recomendaciones en relación con el consumo y la adquisición de alimentos en el marco de Semana Santa.

Se recomienda adquirir los alimentos en establecimientos habilitados, donde se encuentren garantizados la inocuidad, higiene del local y aplicación de buenas prácticas de manufactura.

Es importante observar las características organolépticas de los alimentos, es decir, el color, la textura y el olor de los productos. Con respecto al pescado fresco, asegurarse de que presente las siguientes características: ojos brillantes y salientes, agallas rojas, piel y escamas firmes. También se debe comprobar que el cuerpo del pescado se recomponga después de ejercer presión manual sobre él.

En cuanto al pescado de mar y congelado, este debe exhibir color rosado, no desprender olor a amoníaco y presentar una consistencia íntegra. Evitar la compra de alimentos en puestos de venta ambulante, donde no se conserve la cadena de frío.

En lo que respecta a las roscas y huevos de Pascua, es necesario controlar que posean la rotulación reglamentaria. Esto consiste en el nombre del producto, fecha de elaboración y de vencimiento, procedencia.

En tanto para los alimentos enlatados, es recomendable no adquirir latas hinchadas, abolladas u oxidadas, ya que las mismas indican una posible contaminación del alimento.

Las cinco claves para mantener seguros los alimentos y evitar enfermedades son: separar los alimentos crudos de cocidos, usar equipos, utensilios, recipientes diferentes para manipular carnes y alimentos crudos de los cocidos, y listos para ser consumidos.

Además, se deben cocinar los alimentos completamente, especialmente carnes, pollo, huevos y pescado. Recalentar completamente, el centro del alimento debe alcanzar temperaturas de 70º C; mantener los alimentos a temperaturas seguras y no dejarlos a temperatura ambiente. Llevarlos a la heladera lo más rápido posible. Mantener la comida caliente y no descongelar a temperatura ambiente. Usar agua segura y lavar bien los alimentos antes de consumirlos.

Observar que en el rótulo se encuentre toda la información obligatoria. No utilizar alimentos luego de su fecha de vencimiento y no consumir los que generen sospecha. Mantener la higiene: lavarse las manos después de ir al baño y todas las veces que sea necesario.

Para consultas comunicarse al teléfono 422890 o dirigirse a la Agencia de Seguridad Alimentaria en calle Bolívar 620.