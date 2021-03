"Hacer obras que le cambien la vida a la gente", dijo Perotti Locales 30 de marzo de 2021 Redacción Por El gobernador de la provincia encabezó este lunes el acto de licitación para la construcción de un sistema de desagües cloacales en Arrufó, que demandará una inversión superior a los 209 millones de pesos.

FOTO PRENSA GOBERNACION LICITACION. Perotti encabezó el acto de apertura de sobres.

El gobernador Omar Perotti presidió este lunes el acto de apertura de sobres para la licitación de la construcción de un sistema de desagües cloacales en Arrufó, departamento San Cristóbal, que permitirá habilitar 630 nuevas conexiones domiciliarias a la red troncal. Los trabajos demandarán una inversión superior a los 209 millones de pesos.

En la oportunidad, Perotti indicó que “en estas últimas semanas hicimos anuncios de obras en todo el norte santafesino y esto no es una casualidad. Nuestro desafío es integrar regionalmente la provincia y equilibrar su población, a través de una fuerte descentralización. Tenemos que estructurar una provincia diferente, donde los santafesinas y santafesinos puedan forjar sus destinos y tener las mismas posibilidades, generando arraigo”, añadió el gobernador.

El mandatario también expresó que “estas obras son importantes porque el que no encuentra expectativas en su lugar de origen sale a buscarlas en sitios alejados, que tienen otra idiosincrasia, creyendo que allí encontrará todas las soluciones”. Además, Perotti dijo que “lejos de eso, en las grandes ciudades hay enormes necesidades de trabajo para mejorar el hábitat, las condiciones de vida. Por eso, la decisión es acompañar con inversiones el desarrollo de nuestro norte provincial”, indicó el gobernador. “Hace pocos días estuvimos en la localidad de Crespo poniendo en marcha la licitación para terminar el trayecto transversal de la ruta provincial 39. Es una obra que no debió interrumpirse nunca”, sostuvo el gobernador.



PLAN INCLUIR

En otro tramo del acto, Perotti ponderó la amplitud del alcance de las obras de su gestión: “A todo este trabajo le sumamos el Programa Incluir, para brindar recursos y acompañar programas locales de cada comuna. Muchas veces, quienes definen obras o asignan presupuestos, dudan de hacer obras en lugares donde, dicen, no vive nadie. Esto es lo que nos lleva a que cada vez viva menos gente en su lugar de origen; y esto es lo que hay que cambiar”.

El gobernador Perotti dijo en la oportunidad que “queremos hacer miles de pequeñas obras que le cambien la vida a la gente y la arraiguen en el lugar donde nació, creció y le gustaría seguir viviendo”. “Estamos haciendo obras de electrificación rural, caminos, rutas, viviendas, refacciones en educación o ampliaciones en salud, en cada una de las localidades de la provincia, cada una con sus proyectos, porque este es un gobierno desplegado en el territorio, no concentrado en un lugar o en los lugares donde vive más gente, o donde hay más votos”, concluyó Perotti.



INVERSIONES POR 700 MILLONES

A su turno, el secretario de Empresas y Servicios Públicos, Carlos Maina , manifestó que “hace poco más de un año el presidente comunal de Arrufó nos presentó su proyecto, que había dado tantas vueltas y no se podía concretar. Pero el gobernador Perotti tiene una debilidad por este tipo de obras, que no se ven pero que cambian de manera contundente la calidad de vida de la gente. Se van a hacer todos los trabajos básicos con una proyección a futuro de 20 o 30 años, las lagunas de tratamiento, las cañerías de impulsión, la estación elevadora, y después 10 kilómetros de cañería para llevar la conexión a 630 domicilios”, explicó el funcionario. “Esta es la quinta inversión en lo que va del año que la provincia realiza por afuera de la órbita de Aguas Santafesinas S.A. (Assa), que es algo que no se hacía. Se realizaron inversiones en Sauce Viejo, Venado Tuerto, San Gregorio, Las Parejas y ahora, con esta obra, llegamos a una inversión de 700 millones de pesos”, finalizó Maina.



CONVENIOS

Durante el encuentro, además, se firmaron convenios con distintas localidades del departamento San Cristóbal, para la realización de obras en el marco del Plan Incluir:

* Con Villa Trinidad, para la realización del proyecto de "Pavimentación urbana de hormigón pétreo" que cuenta con una inversión del Estado provincial de 11.366.409,60 pesos;

* Con Hersilia, para el proyecto de "Construcción ampliación de ciclovía y equipamiento", que cuenta con una inversión 4.945.261 pesos.

* Con Villa Saralegui, para el proyecto de "Infraestructura Barrial: replanteo, desmonte de suelo, compactación, recomposición de la base, construcción de cordones cuneta y bocacalles de hormigón rígido en calles de la localidad", que requerirá una inversión de la provincia de 4.286.568,59 pesos.

* Con Portugalete, para llevar adelante el proyecto de "Construcción de un salón integrador comunitario y obras de accesibilidad" que cuenta con una inversión de 4.250.000 pesos.

* Con Ambrosetti, para la concreción del proyecto de "Construcción de viviendas con finalidad social en dicha localidad" que cuenta con una inversión del gobierno provincial de 5.194.762,58 pesos.

* Con Monte Oscuridad, para la "Construcción de un Centro Integrador Comunitario" que cuenta con una inversión del Estado Provincial de 5.000.000. pesos.



ENTREGA DE APORTES

Previamente, el gobernador entregó aportes en el marco de Fondo de Gastos Corrientes a las ciudades de San Guillermo, $ 1.776.729,60; San Cristóbal, $ 6.469.733,86; Suardi, $ 3.183.419,71; Ceres, $ 6.679.301; y a la localidad de Portugalete, $ 748.434.