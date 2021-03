Dos despachos para la sesión de la próxima semana Locales 30 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Este lunes por la mañana los concejales llevaron a cabo la reunión de comisión, donde recibieron despacho para la sesión del jueves 8 de abril, dos proyectos: una Minuta de Comunicación para extender el saldo negativo de la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) y un proyecto del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) que solicita la modificación de montos límites establecidos por la Ordenanza N° 4756.

Al respecto el concejal Jorge Muriel explicó que “este proyecto tiene que ver con un pedido que venimos trayendo desde hace mucho tiempo y que es el pedido para que se actualicen los montos de compra directa, licitación y concurso de precios, hace desde septiembre de 2015 que no se actualizan, con lo cual decidimos darle despacho. Tenemos casi dos semanas de tiempo para ver los parámetros, si es el parámetro inflacionario o algún parámetro de otras ciudades como trajo el concejal Mársico, cosa que entendemos, porque ante una reunión que tuvimos con la gente de Hacienda, entendíamos que hoy realizar licitaciones tiene un tiempo administrativo en donde los proveedores no pueden mantener el precio de los artículos”.

A su vez el concejal indicó que “la compra directa con tres presupuestos, es una herramienta que le va a dar la posibilidad al Ejecutivo de brindar serenidad, sobre todo teniendo en cuenta que hay insumos que se necesitan de un día para el otro para poder seguir prestando los servicios, como puede ser el caso de cubiertas, áridos como arena, cemento o piedras. Está claro que los precios no duran el tiempo que requiere una licitación, que entre una cuestión u otra pasa un mes. Entendemos que es una Ordenanza importante y le vamos a dar tratamiento el jueves de la próxima semana”.

El proyecto establece que se modifique el artículo 2º de la Ordenanza Nº 2535 (modificada por las Ordenanzas Nº 2758, 3515, 3720, 4182 y 4756), que quedará redactada de la siguiente manera: Art. 2. º) Para todo lo que se relacione con obras públicas municipales, corno también para enajenaciones, compras, trabajos, instalaciones, reconstrucciones y contratos en general, deberá procederse con arreglo a los montos que a continuación se consignan, sin perjuicio de que por aplicación de las causales previstas en los artículos 5.0 7.0 y 14.0 de la presente Ordenanza y demás normas de la legislación vigente pueda recurrirse por vía de excepción y a criterio del DEM a la licitación o al concurso.

Asimismo especifica que, a) Licitación Pública Más de $ 2.800.000; b) Licitación Privada, concurso, subasta pública Más de$ 800.000 $ 2.800.000; c) Contratación directa con solicitud de 3 presupuestos como mínimo Más de $ 175.000- $ 800.000; d) Contratación Directa: $ 175.000 inclusive.



QUEDO SUSPENDIDA

LA EXTRAORDINARIA

Este martes 30 de marzo, debía llevarse adelante una sesión Extraordinaria, para que como sucedió la semana anterior se concretarán diferentes distinciones, en este caso a comercios rafaelinos de más de cien años. Sucede que finalmente decidió levantarse dicha sesión, debido a que surgieron algunas dudas respecto a algunos reconocimientos que se iban a votar y para contar con mayor información se decidió posponer la sesión.