Otros 11 casos en Rafaela Locales 30 de marzo de 2021 Redacción Por CORONAVIRUS: SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE LA PROVINCIA

En el primer reporte diario de la semana, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó este lunes 11 nuevos casos de coronavirus en Rafaela, que desde el inicio de la pandemia acumula 7.094 contagios, de los cuáles 192 se encuentran activos. Al mismo tiempo, las autoridades sanitarias locales indicaron que hasta el día de hoy son 354 las personas que están realizando el aislamiento obligatorio, mientras que el total de recuperados asciende a 6.796, en tanto que en las últimas 24 horas no se han registrado fallecimientos, con lo cuál los decesos de ciudadanos rafaelinos se mantienen en 133 desde hace 4 jornadas. Con respecto a las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré", el municipio local informó que hay 12 pacientes Covid-19 positivos en sala general y en unidad de terapia intensiva se encuentran internados 14 pacientes Covid-19 positivos, 4 de ellos con asistencia respiratoria mecánica.



COMITE DE EMERGENCIA

El Comité de Emergencia del Departamento Castellanos se reunió ayer para evaluar el cuadro de situación con motivo de la suba de casos de Covid-19 observada en todo el país y donde nuestra región no es ajena. El encuentro se llevó a cabo de forma virtual y fue encabezado por el senador provincial, Alcides Calvo, el intendente de Rafaela, Luis Castellano y la coordinadora del Área Metropolitana, Jorgelina Bassano. Además de los intendentes y presidentes comunales, participaron legisladores y la directora regional de Salud Rafaela, Eter Senn, quien brindó un panorama sobre cómo el Gobierno de la Provincia de Santa Fe viene llevando a cabo el plan de vacunación y cómo se viene realizando el seguimiento de nuevos casos para así actuar en simultáneo con cada manifestación.

Los integrantes del Comité acordaron elaborar un Documento en el cual se insta a la ciudadanía a reforzar al máximo los protocolos establecidos, entre ellos; el uso del barbijo, distanciamiento social, lavado de manos y uso de alcohol en gel – para preservar lo conseguido hasta ahora.



EN LA PROVINCIA

A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó anoche otros 195 nuevas infecciones en el territorio santafesino, que tiene un acumulado de 229.308, de los cuáles 192.304 fueron confirmados por laboratorio y 37.004 por criterio clínico-epidemiológico. Rosario registró 76 casos y totaliza 85.308, mientras que la ciudad de Santa Fe reportó 36 y suma 29.247. En el resto de las localidades del Departamento Castellanos, que suma 11.563, se notificaron 3 casos en Sunchales. Y en las poblaciones cercanas a nuestra ciudad de otras jurisdicciones, hubo 2 en Santo Tomé, 4 en Ceres y 1 en El Trébol.

Son 151 pacientes internados en sala general y 102 en UTI en los efectores santafesinos, de los cuales 89 cuentan con ARM, en tanto que hay 215.913 los pacientes recuperados de la enfermedad y 9.237 los que permanecen con el virus activo. Además, ayer no se informaron nuevos decesos en el territorio provincial, con lo cuál el número de víctimas fatales acumuladas es de 4.158. Por último, y de acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total de dosis administradas en la provincia de Santa Fe es de 283.621, de los cuales 232.347 personas recibieron una dosis y 51.274 las dos.