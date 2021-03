La Sociedad Rural realiza el cierre de su Agenda Científica Locales 30 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

"La Argentina Rural: visiones en pugna" es el título del III Encuentro de la Agenda Científica que se realizará hoy a partir de las 10:00 hs. con la disertación del Dr. Ernesto Viglizzo y la organización de la Sociedad Rural de Rafaela. La propuesta tiene como objetivo aportar evidencias científicas, datos y estadísticas actualizados y experiencias relevantes sobre la temática de los fitosanitarios a la comunidad en general pero en especial al Concejo Municipal que tiene en carpeta un proyecto presentado el año pasado que amplía los límites agronómicos.

Como en los dos encuentros anteriores, el ingreso de disertantes y concejales será a través de la plataforma Zoom mientras que la prensa y público en general puede observar en vivo a través del canal de You Tube de la entidad rural.

Viglizzo es experto distinguido por la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria como Académico por su trayectoria y contribución a la ciencia. Ingeniero agrónomo, doctorado en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Además, es investigador Principal del CONICET, ex investigador del INTA, miembro del consejo asesor académico y profesor visitante de la Universidad Austral y la UBA. También es autor de numerosas publicaciones científicas, libros y coautor de informes internacionales (IPCC, IPBES, Geo-5, etc.) sobre cambio climático y medio ambiente y miembro Correspondiente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, Profesor Honorario de la Universidad de La Pampa, Socio Honorario de AACREA.

"Sus aportes desde la ciencia, serán sin duda una contribución significativa para aclarar conceptos a los concejales, en función de brindar argumentos de científicos para dar un debate sobre una ordenanza que permita la sostenibilidad de los sistemas productivos del periurbano de Rafaela, protegiendo la salud humana y el ambiente", destacaron desde la Sociedad Rural.