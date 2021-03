"Esta es la primera generación que advierte el riesgo del colapso ambiental y la última que puede evitarlo” Nacionales 30 de marzo de 2021 Redacción Por En su libro “Derecho Ambiental”, el ministro de la Corte Suprema expresa: “Vivimos una era de verdades implacables, en la que la naturaleza está mostrando sus límites”.

FOTO ARCHIVO RAFAELINO. Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En su libro “Derecho Ambiental”, publicado en Argentina, Estados Unidos, Italia, España, Paraguay, Colombia, México, Panamá, y en curso de publicación en Brasil, Perú, Francia, India y China, Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estipula que el Derecho Ambiental no es una especialidad ni un problema de derechos individuales, sino un cambio de paradigma.

Según el juez “hace muy poco tiempo confiábamos en los grandes relatos sobre el desarrollo progresivo, que utilizaban palabras resonantes para describir una utopía de la que gozarán las generaciones futuras. Hoy, por el contrario, las prognosis sociales no dicen nada bueno sobre lo que tenemos por delante y lo que le dejamos a las generaciones que nos sucederán se parece bastante al sentido etimológico de la utopía: un no lugar”.

Y continúa: “Este cambio de paradigma ocurre porque cambian dos presupuestos básicos sobre los que se construyó gran parte de la cultura de occidente: la naturaleza ya no es ‘fuerte’, sino ‘débil’ frente al potencial humano; y la naturaleza ya no es ‘ilimitada’, sino “escasa’”. Es decir que “la naturaleza, como un todo, es un recurso escaso”.

Ante este panorama, el juez advierte que “vivimos una era de verdades implacables, en la que la naturaleza está mostrando sus límites, y en la que nos acercamos a las fronteras de los modelos que han sido la base de nuestro desarrollo”. En consecuencia, “la evolución de la humanidad necesita poner en una dirección similar el desarrollo del sistema social, el económico y el ambiental. Hoy se ve claramente que los incentivos de la conducta social y económica van en contraposición al funcionamiento de la naturaleza”.

Según Lorenzetti, “esta es la primera generación que tiene el conocimiento del riesgo de colapso ambiental y, muy probablemente, la última que puede hacer algo para evitarlo”. Es por eso que el juez hace hincapié en la necesidad de desarrollar “una política legislativa más sofisticada que articule el cumplimiento voluntario, el forzado y la disuasión”, en lo que respecta al Derecho Ambiental.

También señala que en materia de políticas legislativas se ha adoptado el modelo tradicional, “que consiste en el dictado de una ley, seguida de la sanción de la conducta infractora. La investigación jurídica, por su parte, es coherente con esta perspectiva, ya que existen gran cantidad de trabajos académicos basados en la responsabilidad penal y civil, particularmente en las acciones indemnizatorias. Por lo tanto, toda estrategia que se base solamente en la sanción está destinada al fracaso”.

En este aspecto Lorenzetti enfatiza que “los principios tradicionales del Estado de Derecho no pueden ser dejados de lado o devaluados cuando se trata de conflictos ambientales”.

El Derecho Ambiental, propone Lorenzetti, debe ser abordado y estudiado “dentro de un cambio de paradigma y no como una especialidad más de un Derecho que se basa en otros presupuestos”. En este sentido agrega que “todas las ramas del Derecho deben adoptar una visión sistémica, acorde con las ciencias”.

Es el concepto de “ecología integral”, señala. En consecuencia, “las soluciones deben ser sistémicas y no parciales. No estamos en presencia de una nueva especialidad, sino de un sistema jurídico que incorpora la cuestión ambiental en todos los aspectos. Por esta razón se introducen principios jurídicos, valores y objeciones con capacidad para dar una nueva estructura al sistema legal”.

Según el magistrado, en la actualidad la naturaleza “aparece como un sujeto vulnerable, necesitado de protección. En la comunidad científica, se afirma que hemos llegado a las fronteras del desarrollo poniendo en riesgo el funcionamiento del ecosistema. Es necesario entonces una coherencia entre los sistemas legal y ecológico”.

En este línea, el juez sostiene que el paradigma ambiental “se basa en una idea de interacción compleja que toma en cuenta los efectos individuales y colectivos, presentes y futuros de la acción humana”. Por lo tanto, “es preciso establecer un esquema de articulación entre los derechos individuales en relación con los derechos colectivos, de manera que sean sustentables”.

Tal como dijo Lorenzetti en una charla virtual con el doctor Sergio Torres sobre derecho y pandemia, “si seguimos descuidando la naturaleza se van a repetir las enfermedades, van a haber nuevos ciclos y catástrofes naturales”. (Fuente Infobae)