Prat Gay cuestionó a Guzmán por la deuda y por vacunarse
30 de marzo de 2021

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay cuestionó ayer al ministro de Economía, Martín Guzmán, por "negar la magnitud de la deuda que viene contrayendo" desde que asumió. También lo criticó por haberse vacunado "de manera clandestina" contra el Covid-19, para viajar recientemente a Estados Unidos.

"Hay un ministro que continúa negando la magnitud de la deuda que viene contrayendo desde el primer día en que asumió (ya supera los US$21.000 millones", advirtió el ex funcionario macrista. Según Prat Gay, "para este ministro (al que no nombró) tomar deuda en el mercado local no cuenta porque no es deuda, sino acumulación de financiamiento extra" .

"Y si cambia deuda en USD x deuda en pesos, entonces cae la deuda porque "bajó la deuda en USD y se fortaleció el mercado de deuda pública en pesos", sostuvo el economista, en su cuenta de Twitter. Así, Prat Gay salió al cruce de los comentarios que, por la misma red social, realizó Guzmán durante el último fin de semana.

El jefe del Palacio de Hacienda dijo que "un ex presidente" (por Mauricio Macri) declaró que el Gobierno está tomando deuda a tasas del 18% en dólares. Encuentro oportuno aclarar que tal afirmación es falsa para evitar confusiones y aportar claridad sobre cómo estamos resolviendo uno de los grandes problemas que su administración creó".

"Su gobierno favoreció el ingreso desregulado de capitales cuyo negocio es especular sobre oportunidades de retornos financieros de corto plazo en lugar de invertir en la economía real. Que quede claro: fue un esquema que alentó la especulación y castigó a la producción", se quejó Guzmán.

Frente a la postura de Guzmán, Prat Gay disparó: "para este ministro, emitir US$68.2 mil millones de nueva deuda para cancelar US$65 mil millones de capital de deuda vieja representa una exitosa reestructuración de la deuda pública externa (sic)".

En esa línea, sostuvo que el ministro "emitió unos US$3.500 millones de bonos atados al dólar que para él pareciera que no cuentan, ya que la deuda emitida en dólares, pero cuyo pago de capital e intereses es en pesos, se clasifica como deuda en Moneda Local ".

"Este ministro no debería subestimar la deuda en pesos: en su gran mayoría ajusta por inflación (55% vs 38% en Nov19) y es la que más rápido crece en USD, a pesar del atraso tarifario. Esta deuda en CER casi se duplicó en el período (de US$24 mil millones a US$43 mil millones)", añadió.

Además, Prat Gay dijo que se trata de un "ministro recién llegado de un viaje que preparó minuciosamente", por la misión que Guzmán realizó, la semana pasada, en Washington. El ex funcionario cuestionó también la decisión de Guzmán de "vacunarse de manera clandestina para una gira que resultó innecesaria". "Todos estos engaños se pagan caros: por algo los bonos de la ‘restructuración exitosa’ perdieron cerca de la mitad de su valor de mercado y la Argentina no recupera el crédito que sí abunda en el resto del mundo. La triste y costosa ‘picardía’ de siempre del Cambalache...", concluyó Prat-Gay.