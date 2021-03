Detectan casos locales de las cepas de Reino Unido, Manaos, Río de Janeiro y California Nacionales 30 de marzo de 2021 Redacción Por La noticia se dio a conocer luego de que un informe arrojara que las "muestras fueron obtenidas dentro del 1 de febrero y 15 de marzo de 2021" lo que alertó a las autoridades y advirtieron que "es sumamente relevante reforzar las medidas sanitarias de prevención".

FOTO TELAM SITUACION EPIDEMIOLOGICA. Ya hay circulación comunitaria de distintas variantes de Covid en el país.

BUENOS AIRES, 30 (NA).- Un estudio del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación detectó casos de personas contagiadas en el país con las variantes del Reino Unido, Manaos, Río de Janeiro y California, que no viajaron al exterior en los últimos meses y que tampoco estuvieron en contacto estrecho con viajeros. La ausencia de nexo epidemiológico deja en evidencia que ya hay circulación comunitaria de esas cepas en el país, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Todavía no se verificó la presencia de la variante sudafricana.

El último reporte que presentó el Consorcio Proyecto PAIS - creado desde la cartera conducida por Roberto Salvarezza, se basó en una muestra de 297 personas infectadas por SARS-CoV-2 residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, sin antecedentes de viaje al exterior, y de 16 muestras de residentes en Córdoba, vinculadas al reingreso de turistas argentinos, contactos estrechos o casos adquiridos en la comunidad.

La totalidad de las muestras fueron recolectadas entre el 1 de febrero y el 15 de marzo de 2021. La variante 501Y.V1 (Reino Unido) fue detectada en 16 casos (13 de CABA y 3 del GBA oeste), y tres de ellos corresponden a contactos estrechos de los casos reportados, mientras que los otros diez corresponden a contagios comunitarios.

En la provincia de Córdoba, en tanto se registraron seis casos de esta cepa británica, de los cuales cuatro presentan antecedente de viaje y dos son contactos estrechos de estos.

En cuanto a la variante 501Y.V3 (Manaos), se detectaron tres casos en la CABA, sin nexo epidemiológico, mientras que en Córdoba se registraron seis casos de esta cepa, de los cuales uno presentó antecedente de viaje y los cinco restantes son contactos estrechos de aquel.

La variante P.2 (Río de Janeiro) del Covid-19 fue encontrada en 35 casos, de los cuales solo uno tenía antecedente de viaje, y el resto corresponden a casos de circulación comunitaria.

Las tareas de secuenciación del genoma del virus se realizaron en el Laboratorio de Virología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (CABA), en el Laboratorio UGB-INTA (Castelar) y en el Laboratorio Central de la Ciudad de Córdoba.



EL ORIGEN EN CHINA

SEGUN LA OMS

Un informe conjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y China sobre el origen del coronavirus considera "entre probable y muy probable" la hipótesis de una transmisión al hombre vía un animal intermedio infectado por un murciélago, y prácticamente descarta la tesis de que el virus se originara en un laboratorio.

A más de un año de la pandemia, el informe final llegó mientras buena parte del mundo afronta la tercera ola; América latina enfrenta, con medidas dispares, un rebrote de relevancia, y Europa aparece con situaciones muy diversas según los países, que avanzan en un lento proceso de vacunación.

El informe OPS-China confirma las primeras conclusiones que los expertos presentaron el 9 de febrero en Wuhan, cuando terminaron su misión de cuatro semanas, informó la agencia de noticias AFP, que dijo haber recibido una copia del documento antes de su publicación oficial, prevista para el martes.

Según el documento, los expertos se inclinan por la teoría hasta ahora aceptada de que el virus se transmitió de un primer animal, probablemente un murciélago, al hombre, vía otro animal que actuó como intermediario y que aún no fue identificado.

La posibilidad de una transmisión directa entre el animal inicial y el hombre -subraya el documento-, es todavía considerada entre "posible y probable" en este informe.

El informe es aguardado con expectativa porque podría ayudar a los científicos a evitar futuras pandemias, pero también es altamente delicado porque China rechazó fuertemente cualquier insinuación de que es responsable de la Covid-19. Varios retrasos en la publicación del informe habían generado suspicacias sobre si China no estaba intentando sesgar sus conclusiones.